Giải quyết việc làm tại chỗ từ dự án đầu tư mới

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Siêu thị An Lạc tổ chức Ngày hội việc làm tuyển dụng lao động làm việc tại Siêu thị GO! Tuyên Quang.

Tăng cơ hội việc làm tại chỗ

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 81-NQ/TU ngày 14/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu thu hút khoảng 150 dự án mới với tổng vốn đầu tư tăng thêm từ 70.000 đến 75.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mục tiêu đạt khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng (tương đương 600 - 800 triệu USD); thu hút ít nhất 3 doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đầu tư các dự án mới trên địa bàn.

Để thực hiện mục tiêu này, Tuyên Quang chú trọng cải cách thủ tục hành chính, chủ động chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng giao thông, đất đai và các khu, cụm công nghiệp để “đón sóng” các nhà đầu tư. Sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng tư duy linh hoạt đã giúp địa phương thu hút hàng chục dự án quy mô lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như chế biến gỗ, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, dịch vụ - thương mại cho đến phát triển năng lượng tái tạo và du lịch nghỉ dưỡng...

Đặc biệt, tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh như: Khu Công nghiệp Long Bình An, Khu Công nghiệp Sơn Nam, Cụm công nghiệp Phúc Ứng… với các dự án đang dần được lấp đầy đã tạo ra nhiều việc làm, giúp thay đổi trong cơ cấu lao động địa phương. Nếu như trước đây, nhiều lao động trẻ, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thường phải rời quê hương đến các tỉnh, thành phố lớn như Bắc Ninh, Hà Nội hay Thái Nguyên để làm việc, thì nay họ đã có thêm nhiều lựa chọn mới từ các doanh nghiệp, đơn vị ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sự ra đời của các dự án, nhà máy mới giúp người lao động có cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân xã Sơn Dương cho biết, từ ngày có Cụm công nghiệp đi vào hoạt động giúp người lao động có nhiều lựa chọn việc làm. Anh Hùng chọn làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/tháng. Có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình anh được nâng lên so với trước đây khi làm nông nghiệp đơn thuần.

Thực tế ghi nhận tại các dự án mới đi vào hoạt động cho thấy nhu cầu tuyển dụng lực lượng lao động địa phương là rất lớn. Các doanh nghiệp không chỉ tuyển dụng lao động phổ thông mà còn có nhu cầu cao về nhân lực kỹ thuật, quản lý. Vừa qua, dự án Vinpearl Tuyên Quang với các phân khu như: Khu vui chơi VinWonders Mỹ Lâm, Sân golf Vinpearl Golf Mỹ Lâm, Khu suối khoáng Vinpearl Seiko Onsen Tuyên Quang và Khách sạn Vinpearl Onsen Resort Tuyên Quang đã tuyển dụng hàng nghìn lao động địa phương; Siêu thị GO! Tuyên Quang chuẩn bị đi vào hoạt động cũng tuyển dụng hàng trăm lao động các vị trí khác nhau.

Động lực mới

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp triển khai các mô hình đào tạo theo địa chỉ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp cho người lao động. Đồng thời tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử cho biết, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho gần 45.000 lượt người lao động. Trong đó, nhiều lao động đã có việc làm sau khi được gặp gỡ trực tiếp với nhà tuyển dụng. Trung tâm luôn chủ động làm việc với các nhà đầu tư ngay từ khi dự án mới triển khai để nắm bắt nhu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, từ đó phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, giúp người lao động ra trường có việc làm ngay.

Hầu hết các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đều cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động, ký kết hợp đồng lao động đầy đủ, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và xây dựng các chế độ phúc lợi, thưởng lễ tết khá chu đáo. Mức thu nhập bình quân của công nhân tại các nhà máy mới dao động ổn định, giúp họ trang trải tốt chi phí sinh hoạt gia đình, có tích lũy.

Không chỉ giải quyết thu nhập trước mắt, môi trường làm việc công nghiệp còn giúp người lao động Tuyên Quang dần rèn luyện tính kỷ luật, tác phong làm việc hiện đại và tiếp cận với các công nghệ tiên tiến. Việc làm ổn định tại chỗ còn giúp các gia đình được đoàn tụ, cha mẹ có điều kiện gần gũi chăm sóc con cái và con cái có thời gian phụng dưỡng cha mẹ.

Thành công từ việc thu hút các dự án mới và tạo việc làm tại chỗ cho người dân đã giúp Tuyên Quang giải quyết việc làm tại chỗ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.