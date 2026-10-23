Giải quyết việc làm cho người lao động

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ tư vấn, tuyên truyền chính sách lao động, việc làm cho học sinh ở xã Sơn Lương thông qua Phiên giao dịch việc làm lưu động.

Chính quyền xã miền núi Sơn Lương xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Từ đầu năm đến nay, xã phối hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 500 lượt người tham gia. Kết quả đã có 160 lao động được tạo việc làm mới, đạt gần 60% kế hoạch năm. Đồng chí Vũ Đình Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thông qua phiên giao dịch việc làm đã tạo thêm cơ hội để người lao động địa phương tiếp cận thông tin tuyển dụng, lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, điều kiện gia đình và khả năng của bản thân. Đối với địa bàn có đông lao động nông thôn như Sơn Lương, việc mở rộng cơ hội việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp không chỉ giúp người dân tăng thu nhập, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm nguy cơ tái nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, số lao động có việc làm tăng thêm trong 9 tháng năm 2026 đạt gần 56.300 người, bằng 109,5% kế hoạch năm và tăng 22,4% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy các giải pháp hỗ trợ việc làm đã phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm và thúc đẩy chuyển dịch lao động trên địa bàn. Cùng với đó, chủ trương đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh đưa được gần 4.600 người đi làm việc ở nước ngoài, đạt 104,5% kế hoạch năm. Đây là hướng đi góp phần mở rộng thị trường lao động, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận việc làm có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, tỉnh chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh và kết nối tuyển dụng. Hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp - tuyển sinh và kết nối cung - cầu lao động năm 2026 thu hút hơn 1.600 học sinh, sinh viên cuối cấp. Tại hội nghị, 639 lao động được hẹn phỏng vấn; 496 người tham gia phỏng vấn trực tiếp tại 15 gian hàng, trong đó, 337 người đạt yêu cầu; 720 người được tư vấn, giới thiệu việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Tính đến đầu tháng 9/2026, trung tâm đã tổ chức 12 phiên giao dịch việc làm, 63 hội nghị tư vấn việc làm và học nghề tại các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tư vấn nghề nghiệp cho gần 48.800 lượt, giới thiệu việc làm cho hơn 6.800 lượt người và cung ứng gần 1.500 lao động cho các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, trung tâm thu thập thông tin của gần 48.500 lượt người tìm việc và hơn 1.200 vị trí việc làm trống, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác kết nối thị trường lao động.

Tuy nhiên, thực tế đặt ra yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc và sự phù hợp giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Hơn nữa, địa bàn tỉnh rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn chênh lệch, việc tiếp cận thông tin tuyển dụng và cơ hội học nghề của một bộ phận lao động nông thôn cần tiếp tục được quan tâm. Do vậy, từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối cung - cầu và tổ chức giao dịch việc làm trên nền tảng số. Cùng với đó, thúc đẩy chuyển dịch, phân bổ hợp lý lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý lao động, kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ người lao động. Các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện quy định về lao động, việc làm, tuyển dụng; giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định. Đối với cấp xã, tiếp tục rà soát nhu cầu việc làm, nắm bắt tình hình lao động chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định; tăng cường tuyên truyền chính sách, tổ chức tư vấn và kết nối tuyển dụng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đồng thời, chú trọng định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, lao động nông thôn; cung cấp thông tin đầy đủ về điều kiện tuyển dụng, quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định liên quan khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sẽ giúp các chính sách việc làm đến đúng đối tượng, đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế.