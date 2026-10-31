Lãnh đạo xã Diên Sanh đối thoại, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Quốc lộ 15D - Ảnh: Đức Lục

Theo Chủ tịch UBND xã Diên Sanh Nguyễn Thanh Hiếu, địa phương đổi mới công tác tiếp công dân theo hướng chủ động giải quyết vấn đề ngay khi phát sinh. Xã phân công một chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính; Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân vào thứ 2 hằng tuần.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tổ chức 24 buổi tiếp công dân. Lịch tiếp được niêm yết tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử xã để người dân chủ động sắp xếp thời gian. Đáng chú ý, xã áp dụng cơ chế “đỏ-vàng-xanh” trong xử lý đơn thư, phân loại vụ việc để xác định trách nhiệm và cách giải quyết phù hợp.

Nhóm “xanh” gồm những kiến nghị, phản ánh thông thường, như vướng mắc về thủ tục hành chính, môi trường. Các nội dung này được giao cho bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời hạn luật định.

Nhóm “vàng” tập trung vào các kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Quốc lộ 15D. Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát từng trường hợp, đối thoại với từng hộ dân để làm rõ vướng mắc, hướng dẫn bổ sung hồ sơ và xem xét giải quyết theo quy định.

Nhóm “đỏ” là những vụ việc có nguy cơ khiếu kiện đông người, vượt cấp hoặc diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND xã kịp thời thành lập tổ phối hợp liên ngành, gồm công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, đối thoại và phối hợp tìm hướng giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Người dân xã Diên Sanh phản ánh với lãnh đạo xã những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Quốc lộ 15D - Ảnh: Đức Lục

Cách phân loại trên giúp địa phương xác định rõ tính chất vụ việc, trách nhiệm của từng bộ phận và mức độ chỉ đạo cần thiết, trong đó người đứng đầu trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp. Thực tế, cách làm này được thể hiện rõ trong quá trình GPMB dự án Quốc lộ 15D, đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Dự án ảnh hưởng đến hơn 340 tổ chức, hộ dân, cá nhân.

Một số trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, tranh chấp đất đai, xây dựng công trình chưa đúng quy định hoặc chưa thống nhất về loại đất, đơn giá bồi thường đối với đất và tài sản gắn liền với đất. Riêng tại thôn Hậu Thọ, những vi phạm về sử dụng đất kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường.

Bên cạnh đó, một số trường hợp dựng lều tôn, nhà tạm rồi đề nghị bố trí tái định cư nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định, dẫn đến chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trước những vướng mắc này, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ chuyên môn đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, trao đổi về chủ trương, chính sách và hướng dẫn cung cấp hồ sơ phục vụ xác minh. Theo Chủ tịch UBND xã Diên Sanh Nguyễn Thanh Hiếu, điều quan trọng là lắng nghe đầy đủ ý kiến, giải thích rõ căn cứ pháp lý và xem xét từng trường hợp theo quy định hiện hành. Với những hộ khó khăn, địa phương xem xét chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện; đồng thời hướng dẫn vay vốn, tìm kiếm việc làm khi cần thiết.

Thông qua đối thoại trực tiếp, những nội dung người dân còn băn khoăn được làm rõ; các hồ sơ chưa đủ căn cứ được tiếp tục xác minh, bổ sung tài liệu. Cách làm này giúp chính quyền nắm sát thực tế, đồng thời tạo điều kiện để người dân hiểu rõ hơn về chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của mình. Ông Nguyễn Hảo, ở thôn 6, cho biết cán bộ xã hướng dẫn cụ thể thủ tục, hồ sơ cần thiết, giúp người dân thuận lợi hơn khi giải quyết công việc; nội dung chưa rõ được giải thích để thực hiện đúng quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Diên Sanh nâng cao chất lượng phục vụ người dân - Ảnh: N.V

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Diên Sanh không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 50 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trong đó 46 đơn đã được giải quyết dứt điểm.

Đối với dự án Quốc lộ 15D, công tác đối thoại, giải thích chính sách góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc, phục vụ quá trình GPMB. Hiện còn khoảng 0,266km tuyến bị ảnh hưởng bởi 15 hộ dân chưa đạt được sự đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, xã tiếp tục triển khai các giải pháp để giải quyết đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Diên Sanh Nguyễn Thanh Hiếu cho biết thời gian tới, xã tiếp tục gắn trách nhiệm giải quyết đơn thư với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức; duy trì tiếp công dân định kỳ, tổ chức đối thoại chuyên đề khi phát sinh vấn đề về đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Địa phương cũng chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên cập nhật quy định mới, công khai kết quả giải quyết theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ Nhân dân.