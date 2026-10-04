Giải quyết trước hạn hồ sơ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế

Cán bộ y tế hướng dẫn vận hành ki-ốt thông minh tại Cơ sở y tế (ảnh minh họa).

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, Sở vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” trong ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của UBND tỉnh, đổi mới phương thức quản lý, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế.

Một mục tiêu đáng chú ý là 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của ngành được công khai, cập nhật đầy đủ theo quy định. Hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải được giải quyết đúng hạn và hướng tới giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ đủ điều kiện. Đồng thời, 100% phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách phải được tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc được tổng hợp để kịp thời tham mưu tháo gỡ.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian và giảm chi phí tuân thủ trong lĩnh vực y tế. Các điều kiện, thành phần hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí và giá dịch vụ phải được công khai; việc hướng dẫn phải đầy đủ, thống nhất, không tự đặt thêm yêu cầu ngoài quy định. Ngành Y tế tỉnh cũng đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và theo dõi kết quả. Đối với hoạt động kiểm tra doanh nghiệp, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp, hạn chế chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cùng với cải cách thủ tục, các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường hướng dẫn pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với doanh nghiệp, cơ sở y tế ngoài công lập và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý. Ngành Y tế sẽ phối hợp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Một hướng mở khác là rà soát, đề xuất huy động các nguồn lực hợp pháp, thúc đẩy hợp tác công tư và xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận thông tin, phối hợp cung ứng dịch vụ, mua sắm và đấu thầu. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức công vụ và tinh thần phối hợp. Những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phải được kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền.

Phong trào được triển khai đến năm 2030, giai đoạn đầu kéo dài đến ngày 11/6/2028 và giai đoạn hai từ tháng 7/2028 đến năm 2030. Kết quả thực hiện được theo dõi, đánh giá hằng năm, lấy kết quả thực chất, sản phẩm và số liệu minh chứng làm cơ sở đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong toàn ngành.

Trong 9 tháng đầu của năm 2026, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành Y tế Gia Lai đạt nhiều kết quả cụ thể. Ngành đã thực hiện đúng tiến độ 10/10 nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi, giám sát của Trung ương; trong 57 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 48/KH-UBND, có 12 nhiệm vụ hoàn thành, 45 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn, không có nhiệm vụ quá hạn.

Từ đầu năm đến ngày 10/9, Sở Y tế được UBND tỉnh giao 228 nhiệm vụ, đã hoàn thành 195 nhiệm vụ đúng tiến độ, 33 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Về chuyển đổi số, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở đã triển khai bệnh án điện tử giai đoạn cơ bản và được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Ngành đang tiếp tục xây dựng kho dữ liệu y tế dùng chung, liên thông dữ liệu phục vụ VNeID, Đề án 06 và hướng tới từ ngày 1/1/2027 các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy.