Giải quyết trúng và đúng những vấn đề cấp thiết trong đời sống người dân

Đó là yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hoạt động cốt lõi mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đối với hệ thống Mặt trận các cấp. Cách tiếp cận mới này được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với phương châm lấy sự tham gia, hài lòng và thụ hưởng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Trả lời rõ ba câu hỏi cốt lõi

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc kiểm tra phòng thu âm của Vùng 2 Hải quân, công trình do Mặt trận trao tặng đầu tháng 9/2026. Ảnh: TTXVN phát

Thực tiễn những năm qua cho thấy, nhiều phong trào được phát động rầm rộ nhưng đời sống người dân không được cải thiện, không giải quyết được các vướng mắc thực tế, nhiều mô hình người dân không hề biết tới, không tham gia hoặc không được thụ hưởng. Nhận diện rõ những hạn chế trên và trước yêu cầu đổi mới theo Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra nhiệm vụ thay đổi toàn diện cách làm theo lối mòn, chạy theo số lượng, thành tích hoặc hình thức tồn tại suốt nhiều năm qua.

Tại Lớp tập huấn công tác triển khai các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra ở Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn) đầu tháng 9/2026, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới phương thức quản trị, công tác vận động và chuyển mạnh từ tư duy “tổ chức phong trào” sang “giải quyết vấn đề của nhân dân thông qua phong trào”. Ông Nguyễn Phước Lộc chỉ rõ, khi triển khai công tác Mặt trận, xuất phát điểm không phải là câu hỏi “sẽ tổ chức phong trào gì”, mà phải bắt đầu từ việc xác định nhu cầu của người dân, vấn đề cụ thể cần giải quyết và kết quả mang lại cho cộng đồng, để đảm bảo sau khi phát động phong trào có khả năng tự duy trì, tự lan tỏa và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động đầu tư, nâng cấp các sân tập thể thao cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân rèn luyện sức khỏe. Ảnh: TTXVN phát

Để đạt được yêu cầu trên, mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở phải "gần dân, hiểu dân", lắng nghe ý kiến, phản ánh của người dân, cùng người dân khảo sát thực địa, bàn bạc, xác định việc cần làm và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, giám sát, đánh giá kết quả. Mỗi cán bộ trước khi triển khai chương trình, phong trào phải trả lời nghiêm túc ba câu hỏi: phong trào có gắn với mục tiêu phát triển của địa phương và Thành phố không; có bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân không; đoàn viên, hội viên và nhân dân được thụ hưởng gì từ phong trào đó? Nếu không trả lời được rõ ràng ba câu hỏi này thì cần phải rà soát, cắt giảm hoặc điều chỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ trên, MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng các công trình phục vụ huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt, vườn rau, khu chăn nuôi, hệ thống tăng gia sản xuất, Nhà Câu lạc bộ Thủy thủ cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, các đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 và các đơn vị vũ trang tại Đặc khu Côn Đảo. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ, các công trình do MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đơn vị đã trúng và giải quyết đúng những bài toán cấp thiết trong sinh hoạt, tăng gia sản xuất và nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Khi người chiến sĩ cảm nhận được tình cảm, sự chăm lo thiết thực từ hậu phương đất liền thì niềm tin và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ càng được nhân lên gấp bội.

MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động đầu tư, nâng cấp các sân tập thể thao cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân rèn luyện sức khỏe. Ảnh: TTXVN phát

Đáp ứng đúng nhu cầu hậu cần tại chỗ và đời sống tinh thần thực tế của cán bộ, chiến sĩ, những công trình trên đã tạo dựng nên một mái nhà chung ấm áp tình đồng chí, giúp mỗi người lính gắn bó hơn với đơn vị, vững vàng tâm lý trước mọi khó khăn, thử thách. Điều này cho thấy phong trào "mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang" đã đáp ứng, “giải quyết” đúng nhu cầu thực tế, sẽ đảm bảo tiếp tục lan tỏa, nhân rộng.

Phương châm ba “cụ thể”

Thi công Khu trồng rau công nghệ cao trong Khu tăng gia sản xuất tập trung do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động làm tặng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Từ kết quả phong trào “mỗi cơ sở Mặt trận gắn với một đơn vị lực lượng vũ trang", Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, Mặt trận không chỉ vận động nguồn lực mà phải biết kết nối nguồn lực thành sản phẩm cụ thể, không chỉ bàn giao công trình mà phải quan tâm đến quá trình sử dụng và hiệu quả lâu dài. Quan trọng hơn, từ một công trình cụ thể phải tạo ra được mối quan hệ lâu dài, thắt chặt nghĩa tình quân - dân và củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Đó là chiều sâu của công tác Mặt trận. Mặt trận ở cơ sở phải phát huy được tối đa vai trò hạt nhân là "trung tâm đoàn kết", kết nối đồng bộ cả hệ thống chính trị theo phương châm: cấp ủy lãnh đạo, chính quyền tạo cơ chế và nguồn lực, Mặt trận tập hợp, vận động, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tổ chức hiệp thương, phối hợp hành động, các tổ chức chính trị - xã hội thành viên phát huy thế mạnh chuyên biệt và nhân dân đóng vai trò chủ thể.

Khu tăng gia sản xuất tập trung do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động làm tặng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để nâng tầm hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung ứng dụng công nghệ, cập nhật lên Bản đồ số các công trình, phần việc để quản lý công khai, minh bạch và để người dân trực tiếp giám sát, theo dõi nguồn lực đóng góp có được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả thế nào bởi niềm tin của nhân dân là động lực lớn nhất của Mặt trận. MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu xuyên suốt, đòi hỏi mỗi cán bộ mặt trận phải tuân thủ phương châm ba chữ "cụ thể": mỗi cuộc vận động, phong trào phải giải quyết được một vấn đề cụ thể. Mỗi công trình, phần việc phải có người thụ hưởng cụ thể, đúng địa chỉ. Mỗi cán bộ phải có trách nhiệm cụ thể đối với nhiệm vụ được giao.

Hồ nuôi cá trong Khu tăng gia sản xuất tập trung do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vận động làm tặng cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực thuộc Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Bà Hoàng Thị Lệ Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng cho biết, những năm qua, ở phường còn tồn tại các vấn đề về môi trường, trật tự đô thị và an sinh xã hội…, gây tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Thời gian qua, Mặt trận phường đã phát động các phong trào dọn dẹp, khơi thông cống rãnh, giữ gìn, bảo vệ các khu phố, con đường khang trang sạch đẹp, thu hút đông đảo người dân tích cực hưởng ứng và chung tay thực hiện.

Khi mỗi công trình Mặt trận chạm đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân sẽ tự khắc có sức sống lâu bền, lan tỏa và trở thành động lực nội sinh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.