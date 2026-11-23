Hiện nay, UBND thành phố đang tập trung giải quyết những kiến nghị tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay. Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề đời sống dân sinh; phát triển đô thị; cơ chế, chính sách, ngân sách; tổ chức bộ máy, chế độ chính sách... Thành phố phấn đấu đến quý II/2027 giải quyết toàn bộ kiến nghị tồn đọng của nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ, cung cấp dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

Theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, quy định về Quy chế phối hợp chia sẻ, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn sẽ được thực hiện kể từ ngày 25/11/2026.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Thời hạn cập nhật, cung cấp dữ liệu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 357/NĐ-CP.

Đối với dữ liệu phát sinh từ hợp đồng, giao dịch bất động sản, phải cập nhật trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh giao dịch; đối với các dữ liệu thay đổi khác, phải cập nhật trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh thay đổi. Trường hợp không thể cập nhật đúng thời hạn do sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho Sở Xây dựng và cập nhật ngay sau khi điều kiện cho phép.

Quy định nêu rõ sáu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp dữ liệu: Sở Xây dựng; văn phòng công chứng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân các xã, phường; chủ đầu tư các dự án bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.

Tất cả các xã, phường tổ chức tổng vệ sinh vào ngày cuối tuần

Theo kế hoạch năm 2026 và những năm tiếp theo, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu duy trì 100% xã, phường tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh tại khu dân cư, tổ dân phố; 100% xã, phường triển khai phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân; bảo đảm chất rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định.

Để thực hiện kế hoạch, 100% khu dân cư, tổ dân phố bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, đồng thời xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản lý môi trường.