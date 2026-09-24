Giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn và các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp cho thấy, tính đến giữa tháng 9-2026, cả nước có hơn 1,08 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. Sau khi các địa phương chủ động điều tiết, cả nước vẫn còn thiếu trên 103.000 giáo viên theo định mức. Dù toàn ngành đã tích cực tổ chức tuyển dụng và ký hợp đồng lao động để bù đắp, song tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp vẫn diễn ra ở nhiều cấp học, nguyên nhân chính do quy trình phân bổ, tuyển dụng kéo dài và sự gia tăng quy mô học sinh, số lớp trong năm học mới. Bên cạnh đó, công tác đào tạo sư phạm, kiểm định chất lượng và triển khai chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 trên cả nước cũng được đặt ra nhiều yêu cầu đổi mới, nhằm bảo đảm nguồn tuyển gắn liền với nhu cầu sử dụng thực tế của từng địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có trên 26.000 giáo viên mầm non và phổ thông. So với nhu cầu định mức, tỉnh đang còn thiếu trên 3.500 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất ở cấp trung học cơ sở với 1.416 chỉ tiêu và cấp mầm non với 1.133 chỉ tiêu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về biên chế, ngân sách chi trả hợp đồng lao động và cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên; giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, giáo viên và đào tạo ngành sư phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp rà soát, đề xuất phương án giao biên chế linh hoạt theo số lượng học sinh và đặc thù vùng miền. Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, sắp xếp quy mô trường lớp hợp lý và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo sư phạm. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới; thực hiện linh hoạt công tác điều động, bố trí giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, thực hiện luân chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm mục tiêu “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên đứng lớp”. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục; đẩy mạnh sự kết nối giữa các cơ sở đào tạo sư phạm với hệ thống các trường mầm non, phổ thông; đổi mới phương pháp tổ chức dạy học nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu quả...