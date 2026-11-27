Nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và điều trị bệnh tại y tế cơ sở không chỉ là giải pháp để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Thông qua việc tổ chức các hội nghị khoa học chuyên ngành, mời các chuyên gia, thầy thuốc tới trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã từng bước nâng cao năng lực nội khoa cho đội ngũ y bác sĩ, hướng tới mục tiêu tăng chất lượng khám chữa bệnh, giảm số ca bệnh phải chuyển tuyến.