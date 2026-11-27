Giải quyết thấu đáo kiến nghị cử tri, đặc biệt là về đất đai
Sáng 27/11, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND phường Dương Nội, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Kiến Hưng, Hà Đông, Phú Lương, Yên Nghĩa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-quyet-thau-dao-kien-nghi-cu-tri-dac-biet-la-ve-dat-dai-246261127182033929.htm