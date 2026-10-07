Giải quyết sớm những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai ở Cần Giờ

Cùng dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành; Thường trực Đảng ủy, UBND các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đơn vị báo cáo tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai và các dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ trước đây.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, đánh giá cao nỗ lực của UBND TPHCM, Thanh tra TPHCM và các sở, ban, ngành trong công tác kiểm tra, rà soát, qua đó xác định những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính trên địa bàn huyện Cần Giờ trước đây.

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, những tồn tại, hạn chế này cần được giải quyết càng sớm càng tốt, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Do đó, Đảng ủy, UBND TPHCM phải chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận; trên cơ sở đó, chỉ đạo khắc phục những sai phạm, hạn chế, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xảy ra sai phạm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai phải được thực hiện theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, việc khắc phục những hạn chế, sai phạm không hợp thức hóa sai phạm; không để xảy ra thất thoát, vi phạm về tài chính.

Đối với các dự án đầu tư theo chủ trương hiến đất, các dự án xây dựng nông thôn mới và các dự án trên địa bàn, UBND TPHCM cần chỉ đạo các sở, ngành rà soát, bảo đảm tiến độ, giải quyết những tồn tại của từng dự án. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lãnh đạo xã Cần Giờ báo cáo tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng đề nghị Đảng ủy các xã, phường, tập trung xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với các sở, ngành để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế và hoàn thành các nội dung theo tiến độ yêu cầu. Các địa phương phải phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với những người có liên quan theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện công tác quản lý đất đai theo đúng Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào vận động nhân dân tích cực hiến đất để mở mới, nâng cấp và mở rộng đường, hẻm trên địa bàn thành phố; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cán bộ làm công tác này, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới.