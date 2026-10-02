Giải quyết nhu cầu sử dụng nước sạch tại phường Điện Bàn Bắc

Chiều 2-10, tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) tổ chức khởi công xây dựng hệ thống cấp nước sạch phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Minh Nam - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng phát biểu.

Được biết, theo văn bản chỉ đạo số 9132/UBND-SXD ngày 11/09/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, mở rộng phân vùng thoả thuận cấp nước sạch tại một số khu vực trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc và văn bản số 16929/SXD- HTKT ngày 15/09/2026 của Sở xây dựng đôn đốc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố cung cấp nước sạch tại phường Điện Bàn Bắc. Trong đó Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được giao nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch tại khu vực này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát, thiết kế và triển khai xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn phường Điện Bàn bắc, TP Đà Nẵng. Hệ thống cấp nước sạch sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu được tiếp cận với nước sạch, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trao 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quy mô công trình với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu gần 15 tỷ đồng, sẽ sớm đưa vào sử dụng để đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân khu vực phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trích kinh phí trao quà hỗ trợ cho 20 hộ dân khó khăn thuộc địa bàn phường.

Ông Hồ Minh Nam - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng khẳng định việc khởi công xây dựng hạ tầng cấp nước tại một địa bàn mới có ý nghĩa to lớn về sự phát triển của ngành cấp nước. Nhưng việc mở rộng phạm vi cấp nước đi đôi với nhiều thách thức lớn và làm thế nào đảm bảo nguồn cấp nước được liên tục, an toàn, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân địa, doanh nghiệp cũng như sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo.

Lãnh đạo làm lễ khởi công dự án.

Tuy nhiên, với năng lực cung cấp nước sạch hiện nay và bề dày kinh nghiệm quản lý và phát triển hạ tầng cấp nước, doanh nghiệp sẽ nỗ lực hết mình, cam kết mỗi công trình được khởi công không chỉ đánh dấu một bước phát triển mới về năng lực mà còn mang đến nguồn nước sạch an toàn, ổn định cho nhân dân, doanh nghiệp; khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp luôn phải gắn liền với sự thịnh vượng và an sinh của cộng đồng.