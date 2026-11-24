Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Đản (SN 1976) và em trai là Trần Văn Dân (SN 1987, cùng trú tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng Trần Văn Đản và Trần Văn Dân tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 5/10, sau khi uống rượu, Trần Văn Dân đến nhà anh ruột là Trần Văn Đản tại thôn Nam Long, xã Giao Hưng (tỉnh Ninh Bình) để hỏi vay tiền.

Trong quá trình trao đổi, hai người xảy ra mâu thuẫn, Đản cầm một con dao bầu đi ra đường định đánh nhau với Dân nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Dân về nhà lấy một con dao phay quay lại chém Đản, gây thương tích ở vùng gáy và mu bàn tay phải.

Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn hại cơ thể của Trần Văn Đản là 5%. Hai con dao được sử dụng trong vụ việc được xác định là vũ khí có tính sát thương cao.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.