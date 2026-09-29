Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, nhóm thanh niên lãnh án tù

Ba bị cáo tại tòa.

Ngày 28-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Trần Đăng Khoa (2008) và Lê Phạm Vũ (2007, cùng trú xã Hùng Châu, Nghệ An) và Đậu Minh Khuê (2008, trú xã Hải Châu, Nghệ An) về tội: “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 24-4-2026, Phan Đình Thông (2009, trú xã Hải Châu) lái xe máy đi chơi thì bị một nhóm thanh niên đi trên 4 - 5 xe máy đuổi theo. Sau đó, hai người đi xe máy đã dùng dao chặt, chém biển số xe của Thông nhưng không đứt. Thông quan mạng xã hội, Thông thấy nhóm thanh thiếu niên huyện Yên Thành (cũ) có tài khoản Tiktok “141”, trong đó có hình ảnh người giống với đối tượng đã chặt biển số xe của mình nên nghi ngờ nên có ý định trả thù.

Ngày 25-4, khi biết tin tối cùng ngày “nhóm 141” sẽ đi xem bắn pháo hoa tại biển Cửa Lò (Nghệ An) nên Thông đã rủ nhóm bạn của mình cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Thông cùng nhóm bạn 12 người, trong đó có Lê Phạm Vũ, Trần Đăng Khoa, Đậu Minh Khuê rủ đi đánh nhau. Trước khi đi, cả nhóm tháo hết biển số xe máy cất vào cốp. Trên đường đi, Khuê mua khẩu trang phát cho cả nhóm đeo để che mặt nhằm mục đích tránh bị phát hiện, xử lý sau này. Khuê cầm theo “dao hoán cải” với lưỡi sắc, nhọn bằng kim loại, còn Khoa cầm kiếm.

Khi đến khu vực ngã tư giữa đường 536 với đường 7C (đường N5 kéo dài), cả nhóm dừng lại, cầm sẵn vỏ chai bia đợi nhóm Yên Thành đến. Nhìn thấy nhóm này đi đến, Thông hô hoán cả nhóm ném đi. Lúc này, cả nhóm cầm vỏ chai bia ném cấp tập về phía đối thủ.

Bị phục kích bất ngờ, không thể chống đỡ nên nhóm Yên Thành tăng tốc bỏ chạy, trong đó có Nguyễn Văn H. (2010) chở theo Luyện Hồng V. (2010, cùng trú xã Đông Thành, Nghệ An). Chưa dừng lại, nhóm của Phan Đình Thông tiếp tục hô hoán, đuổi theo với tốc độ cao suốt nhiều cây số. Khi cả nhóm chạy gần đến khu vực barie chắn đường tàu cắt ngang đường Tỉnh lộ 536, do điều kiện trời tối và đang di chuyển với tốc độ cao, xe máy do H. điều khiển chở V. đã va chạm với một xe khác. Dù H. và V. được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật, nhóm các đối tượng liên quan đã đến Công an đầu thú, một số đối tượng bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khai nhận vì bốc đồng dẫn đến hành vi mất kiểm soát, truy đuổi với tốc độ cao dẫn đến xe của bị hại gặp tai nạn.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Khoa 14 năm 6 tháng tù; 2 bị cáo Lê Phạm Vũ, Đậu Minh Khuê cũng mức án 14 năm tù.

Đối với 10 đối tượng khác liên quan đến vụ án này, do chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tách riêng để giải quyết trong vụ án khác.