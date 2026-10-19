Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Phong Phú, Lê Đức Tiến; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Tập đoàn T&T có ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành Công ty và Ban lãnh đạo Công ty.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.H

Theo báo cáo của Tập đoàn T&T, tỉnh Quảng Trị có vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, đặc biệt là khu vực động lực phía Nam tỉnh. Hiện nay, Tập đoàn T&T đang nghiên cứu, triển khai một số các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1, Khu dịch vụ-du lịch Gio Hải, Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ. Đây là những dự án mang tính chiến lược, tạo động lực, đột phá, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, vùng và khu vực.

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn T&T báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh - Ảnh: C.H

Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư bổ sung một số dự án, như: Tổ hợp công nghiệp hàng không-Trung tâm thương mại tự do-Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị; bổ sung nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, các dự án điện gió, điện mặt trời vào quy hoạch; dự án Nhà máy điện sinh khối Quảng Bình; Khu đô thị phía Đông TP. Đông Hà (cũ).

Đại diện lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn T&T đề xuất nhiều dự án mới trên địa bàn tỉnh - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe đại diện Tập đoàn T&T báo cáo tình hình tiến độ triển khai các dự án và kiến nghị, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải đáp, trả lời một số nội dung kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư, như: Tiếp tục đánh giá, thẩm định và khảo sát đối với các dự án nhà đầu tư đề xuất; hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục theo quy định; mong muốn nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ đã cam kết.

Đại diện lãnh đạo công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn T&T phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành; đồng thời mong muốn sự đồng hành của tỉnh và cam kết sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ sẽ sớm hoàn thành đúng chất lượng, tiến độ đã cam kết.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phạm Quang Long phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ ủng hộ và đồng hành với Tập đoàn T&T trong thực hiện các dự án; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, trong đó Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp nhà đầu tư để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng theo đề xuất của chủ đầu tư.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Về dự án Cảng hàng không Quảng Trị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đề ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành dự án, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Đối với đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E và việc triển khai một số dự án bất động sản, du lịch, sân golf, chủ trương của tỉnh là ủng hộ và kêu gọi đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp nhà đầu tư, nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm hiệu quả.