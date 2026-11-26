Viên chức BHXH cơ sở Mộc Châu ứng dụng CNTT trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Bà Đặng Thị Hồng Giang, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Mộc Châu, cho biết: BHXH cơ sở Mộc Châu tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ viên chức. Các khâu từ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, xét duyệt đến chi trả chế độ được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ, bảo đảm quyền lợi của người dân, người lao động.

Trong quá trình giải quyết chế độ, chính sách BHXH, đơn vị chú trọng kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, điều kiện hưởng của từng trường hợp; tăng cường kiểm soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ trước khi phê duyệt, hạn chế tình trạng chi sai, chi trùng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát quá trình đóng BHXH của người lao động chuẩn bị nghỉ hưu; thực hiện xác nhận sổ BHXH, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi đủ điều kiện hưởng các chế độ theo quy định.

Đến BHXH cơ sở Mộc Châu thực hiện các thủ tục hưởng trợ cấp BHXH, chị Thào Thị Dếnh, xã Lóng Sập, chia sẻ: Khi làm hồ sơ, tôi được cán bộ BHXH hướng dẫn cụ thể từng giấy tờ, thủ tục. Hồ sơ được giải quyết nhanh, quyền lợi được bảo đảm nên tôi rất yên tâm. Qua đó, tôi càng thấy rõ ý nghĩa của việc tham gia BHXH đối với người lao động.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Mộc Châu giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân.

Đến hết quý III năm 2026, BHXH cơ sở Mộc Châu đã xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 838 lượt người, với tổng số tiền trên 9,3 tỷ đồng; giải quyết chế độ hưu trí cho 80 người, chế độ tử tuất cho 120 người; giải quyết BHXH một lần cho 660 người, với số tiền trên 23 tỷ đồng. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện gắn với chuyển đổi số, với 100% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đã nhận qua tài khoản cá nhân.

Cùng với giải quyết các chế độ BHXH, việc bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT cũng được BHXH cơ sở Mộc Châu quan tâm, đẩy mạnh phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện công tác giám định, thẩm định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu, tạo thuận lợi cho người bệnh khi tiếp cận các dịch vụ y tế. Đến hết quý III, đơn vị đã thực hiện giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu, Bệnh viện đa khoa khu vực Thảo Nguyên, các trạm y tế xã, phường và Phòng khám đa khoa Medic Hà Nội cho gần 165.000 lượt bệnh nhân, với tổng chi phí trên 182 tỷ đồng.

Đăng ký khám, chữa bệnh BHYT cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu.

Chỉ cần căn cước công dân, bà Nguyễn Thị Vui, phường Thảo Nguyên nhanh chóng hoàn thành thủ tục đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu. Bà Vui chia sẻ: Do sức khỏe không tốt, tôi phải thường xuyên đến bệnh viện khám và điều trị. Nhờ có thẻ BHYT, phần lớn chi phí khám bệnh, thuốc và điều trị thuộc phạm vi được hưởng đã được quỹ BHYT thanh toán, gia đình giảm được nhiều khoản chi phí. Tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình duy trì tham gia BHYT để phòng khi ốm đau, bệnh tật.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, Bảo hiểm xã hội cơ sở Mộc Châu tăng cường kiểm tra tại các khoa, phòng của bệnh viện và trạm y tế xã, phường; thực hiện giám định chi phí khám, chữa bệnh trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ. Đơn vị đã thực hiện 143 lượt kiểm tra công tác khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế, góp phần bảo đảm quyền lợi của người bệnh và sử dụng quỹ BHYT đúng quy định.

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, BHXH cơ sở Mộc Châu tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ viên chức, giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.