Quang cảnh hội nghị tại xã Cẩm Thủy. (Ảnh: MAI LUẬN)

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp, bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, điều hành của Quốc hội, Chính phủ trong việc kịp thời ban hành các quyết sách sát thực tiễn, tháo gỡ "điểm nghẽn" để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cử tri các xã vùng miền núi Thanh Hóa đề nghị bổ sung đối tượng sinh viên là người dân tộc Kinh có thời gian sinh sống lâu năm tại các vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ và miễn, giảm học phí khi theo học đại học, cao đẳng; nghiên cứu ban hành chế độ phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức làm việc tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Cử tri xã Mường Lát đề nghị thành lập thêm các phòng chuyên môn ở cấp xã theo lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội. Cử tri xã Bá Thước kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và ngành chức năng tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu, giải trình với cử tri những nội dung thuộc thẩm quyền; thông tin kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay, như tháo các "điểm nghẽn", góp phần khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vùng miền núi Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến thể hiện rõ niềm tin, kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các cấp và phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Nêu bật vai trò, tầm quan trọng của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những quyết sách được thông qua bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo nền tảng thể chế, củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc nên đã đạt được những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2026; Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, chủ động nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết bằng những kế hoạch, giải pháp cụ thể, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, giải quyết các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đại diện các ngành và cử tri miền núi Thanh Hóa dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Thủy. (Ảnh: MAI LUẬN)

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền, chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương xem xét, giải quyết.