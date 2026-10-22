Giải quyết kiến nghị về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Giáo sứ Mộc Châu

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Giáo xứ Mộc Châu được UBND tỉnh chấp thuận thành lập tại Công văn số 21198 ngày 12/8/2021 và chính thức thành lập ngày 25/8/2021 theo quyết định của Tòa Giám mục Hưng Hóa. Thời gian qua, hoạt động tôn giáo tại Giáo xứ diễn ra ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Các chức sắc, chức việc và giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Giáo xứ Mộc Châu kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đang sử dụng; đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đại diện phường Thảo Nguyên phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất, hồ sơ pháp lý và các quy định liên quan, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Mộc Châu.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị UBND phường Thảo Nguyên tăng cường quản lý quy hoạch, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đo đạc, ranh giới đất đai theo quy hoạch chi tiết; đồng thời hướng dẫn Giáo xứ Mộc Châu hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi thông tin từ cá nhân sang tổ chức, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc giải quyết kiến nghị đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Giáo xứ Mộc Châu trên cơ sở bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, đúng trình tự, thủ tục.