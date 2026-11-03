Giải quyết kiến nghị của người dân theo hướng nhanh, thực chất

Sáng 3-11, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc đã tiếp xúc cử tri địa phương trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII và tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc trước.

Cử tri cũng bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến trên các lĩnh vực sau hơn 1 năm sáp nhập tỉnh, đồng thời ghi nhận sự đổi mới trong hoạt động của lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, theo cử tri, trên thực tế vẫn còn một số vấn đề phát sinh chưa được giải quyết thấu đáo, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân.

Nhiều kiến nghị về hạ tầng, môi trường và công tác bồi thường

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (khu phố 5) kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khơi thông dòng chảy, kè chống sạt lở hai bên bờ sông nhằm hạn chế ngập úng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Theo ông Dũng, sau đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025, khu vực Phước Trung, Phước Nhơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Người dân đã nhiều lần kiến nghị khơi thông dòng chảy từ đập Phú Xuân đến cầu Sông Ngang và từ cầu Sông Ngang đến sông Hà Thanh, nhưng đến nay việc bố trí kinh phí thực hiện vẫn chưa hoàn tất.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (khu phố 5) kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khơi thông dòng chảy, kè chống sạt lở hai bên bờ sông. Ảnh: Quang Tấn

Trước tình hình mùa mưa lũ đang đến gần, cử tri mong muốn các cơ quan chức năng sớm triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, kết hợp kè hai bên bờ sông.

Còn cử tri Hà Văn Bình (khu phố 2) kiến nghị chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án sớm khắc phục, hoàn trả tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án khu đô thị mới Vân Hà.

Theo ông Bình, trước đây, người dân khu vực có tuyến đường đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Vân Hà, đơn vị thi công mượn tuyến đường này để phục vụ thi công và cam kết sẽ hoàn trả sau khi hoàn thành công trình.

Đến nay, dự án đã thi công xong nhưng tuyến đường vẫn chưa được khôi phục như cam kết, thậm chí lối đi cũ đã bị chắn, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Cử tri Hà Văn Bình (khu phố 2) kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Ông Bình cho biết, vấn đề này đã nhiều lần được phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư giải quyết. Vì vậy, ông tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan quan tâm, yêu cầu chủ đầu tư sớm thực hiện cam kết, hoàn trả tuyến đường, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Nhiều cử tri cũng phản ánh những bất cập trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án, nhất là việc bảo đảm quyền lợi và sinh kế của người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Cùng với đó là kiến nghị bảo đảm an toàn, mỹ quan tại các công trình đang thi công; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thoát nước trên một số tuyến đường; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ sinh thái Phú Hòa và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố.

Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, việc xác định nguồn gốc đất là khâu quan trọng, quyết định đến việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hiện nay, thẩm quyền xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác nhận nguồn gốc đất chủ yếu được phân cấp cho UBND cấp xã, phường và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường.

Do đó, địa phương cần tập trung rà soát, xác minh chính xác nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, nhất là những trường hợp có quá trình sử dụng qua nhiều thời kỳ, bảo đảm áp dụng đúng quy định, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, quan điểm của tỉnh là vận dụng đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Những trường hợp còn có cách hiểu hoặc phương án xử lý khác nhau cần được xem xét thấu đáo, ưu tiên phương án có lợi cho người dân nhưng phải đúng quy định.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: Quang Tấn

Ông Thương cũng cho biết, tỉnh đang rà soát, xem xét điều chỉnh giá đất tại một số khu vực nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Đồng thời, đề nghị người dân đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng để các dự án sớm triển khai.

Trường hợp chưa đồng tình với phương án bồi thường, người dân có quyền tiếp tục kiến nghị, khiếu nại theo trình tự pháp luật và sẽ được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đổi mới cách giải quyết, không để kiến nghị kéo dài

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền địa phương đổi mới phương thức giải quyết công việc theo hướng gần dân, sát dân, không hành chính hóa, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm; những nội dung liên quan đến sở, ngành cần chủ động phối hợp giải quyết nhanh, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Không phải kiến nghị nào cũng cần lập văn bản, chuyển qua nhiều cấp, nhiều bộ phận. Với những vấn đề có thể giải quyết ngay, lãnh đạo địa phương và các sở, ngành cần chủ động trao đổi qua điện thoại, trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, phối hợp xử lý. Chỉ những vụ việc phức tạp, cần cơ sở pháp lý hoặc vượt thẩm quyền mới thực hiện đầy đủ quy trình văn bản.

Đối với những bất cập về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính quyền phường phải rà soát cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng và căn cứ pháp lý để giải quyết.

Những kiến nghị chính đáng của người dân cần được xem xét thấu đáo; trường hợp chưa đủ điều kiện hoặc kiến nghị chưa phù hợp cũng phải giải thích rõ ràng, thuyết phục để người dân hiểu và đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại hồ sinh thái Phú Hòa; khắc phục những bất cập về đường sá, ổ gà và hệ thống hạ tầng tại các khu vực đang triển khai dự án, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian chờ hoàn thiện công trình.

Đối với trường hợp nhà cửa bị nứt, hư hỏng do quá trình thi công dự án, địa phương cần mời chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị bảo hiểm kiểm tra hiện trạng, lập biên bản, xác định trách nhiệm, có phương án hỗ trợ, bồi thường phù hợp; trường hợp đủ cơ sở cần yêu cầu ứng kinh phí để người dân sớm sửa chữa nhà cửa.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phát huy vai trò của tổ dân phố trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời kiến nghị của người dân.

Những vấn đề thuộc phạm vi tự quản như: giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác bừa bãi, quản lý vật nuôi, xây dựng nếp sống văn minh... cần được tổ dân phố chủ động giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời chuyển đến chính quyền phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các cấp chính quyền, sở, ngành vận dụng đúng quy định pháp luật để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân cũng chủ động thay đổi cách tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật; những kiến nghị, đề xuất cần phù hợp với quy định hiện hành.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở không chỉ thể hiện qua số lượng văn bản ban hành mà quan trọng hơn là những vấn đề thiết thực của người dân được giải quyết như thế nào.

Chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, chủ động đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.