Giải quyết kiến nghị của cử tri, không để tồn đọng, kéo dài

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng).

Cử tri xã Xuân Phú kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm, thực tế.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Nội dung kỳ họp tập trung xem xét nhiều nội dung quan trọng về xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và hoạt động giám sát. Quốc hội cũng dự kiến dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm. Kỳ họp còn hướng tới đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ. Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và công tác giám sát.

Thông qua buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri xã Xuân Phú thẳng thắn phản ánh nhiều vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc kéo dài trong thời gian qua. Nổi bật nhất là thực trạng khó khăn của người dân trong việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, thừa kế. Nhóm cử tri lớn tuổi còn kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ cho thương binh; nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính. Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, cử tri xã Xuân Phú cũng quan tâm, kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, sản xuất nông nghiệp, môi trường và nâng cấp hệ thống nước sạch. Các nội dung kiến nghị không mới nhưng sát với thực tế và tình hình phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Một số kiến nghị của cử tri đã được các cấp, ngành và địa phương trao đổi, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên, các ý kiến được tổng hợp, ghi nhận để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu, chủ động phối hợp giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề còn vướng mắc, cần rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị đã được nhiều lần phản ánh, không để tồn đọng, kéo dài.