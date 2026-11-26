Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri 13 xã, phường. Ảnh: Đỗ Đạt

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở HĐND - UBND xã Thanh Oai, kết nối trực tuyến tới điểm cầu 12 xã, phường còn lại.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp; kết quả bước đầu thực hiện chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Việt thông tin kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả thực hiện chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7. Ảnh: Đỗ Đạt

Hội nghị đã nhận được 5 ý kiến của cử tri liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, giao thông; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách trong quá trình sắp xếp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung thông tin tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp. Ảnh: Đỗ Đạt

Cử tri Nguyễn Hữu Cầu (xã Thanh Oai) đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân liên quan đến việc cấp đất giãn dân từ những năm 1990 trên địa bàn xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai (cũ).

Cử tri Nguyễn Đình Hoàng (xã Thanh Oai) đề nghị làm rõ việc UBND xã Ứng Thiên có văn bản thu hồi hơn 69 mẫu ruộng tại xứ Đồng Mai Đình.

Quan tâm đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, cử tri Đặng Trần Vượng (xã Thanh Trì) đề nghị không quy hoạch vào khu nghĩa trang nhân dân để làm đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ của dự án; không san lấp ao, hồ quanh làng để làm nhà ở và khu thể thao vì ao hồ là cảnh quan môi trường của làng, là hành lang thoát lũ quan trọng của sông Hồng...

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Đạt

Cử tri Nguyễn Văn Đoàn (xã Bình Minh) kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những người trực tiếp trông coi nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sĩ và các di tích lịch sử, văn hóa tại các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, thành phố cần hướng dẫn cụ thể về đối tượng, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện để UBND các xã, phường có căn cứ triển khai thống nhất, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế địa phương...

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: Đỗ Đạt

Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 7, đại biểu Hoàng Minh Sơn trân trọng tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định, tất cả kiến nghị sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo từng nội dung cụ thể.

Trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm, đại biểu Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết đúng thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã thì cấp xã phải giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền, cần có cơ chế, chính sách đặc thù thì cấp xã phải báo cáo thành phố xem xét, giải quyết.

Liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đại biểu Hoàng Minh Sơn cho biết, trên cơ sở quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 sẽ tiếp tục xây dựng các quy hoạch chi tiết. Thành phố đã ghi nhận, tổng hợp nhiều ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục lắng nghe.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỷ lệ 1/500, thành phố sẽ lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, xây dựng Thủ đô hiện đại, khang trang trong tương lai, vừa bảo tồn những nét truyền thống, đặc biệt là bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với kiến nghị về chế độ, chính sách dành cho những người trực tiếp trông coi nghĩa trang nhân dân, di tích lịch sử, văn hóa tại các thôn, tổ dân phố theo tính chất bán chuyên trách, các đại biểu sẽ chuyển tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, ban hành quy định chung, làm cơ sở để các địa phương áp dụng thống nhất.

Về chính sách hỗ trợ cán bộ các cơ quan Đảng, Mặt trận và các cơ quan khác trong quá trình sắp xếp xã, phường, tổ dân phố, các đại biểu sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố và các xã, phường xem xét, giải quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định.

Đại biểu Hoàng Minh Sơn khẳng định, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan chức năng đúng thẩm quyền, trách nhiệm; đồng thời, ghi nhận ý kiến trả lời, kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng để thông tin lại với cử tri tại những buổi tiếp xúc tiếp theo.