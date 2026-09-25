Giải quyết kiến nghị cử tri theo thẩm quyền, xác định lộ trình cụ thể

Cùng TXCT có các ĐBQH tỉnh Nghệ An: Hoàng Minh Hiếu và Lo Thị Bảo Vy. Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại xã Châu Khê Ảnh: MTTQ xã Châu Khê

Quan tâm hạ tầng, nước sinh hoạt ở địa bàn miền núi

Gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Châu Khê nêu nhiều kiến nghị liên quan đến giao thông, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, quản lý rừng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Lam, nối bản Lạng Khê với bản Yên Hòa. Việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Cử tri đề nghị nghiên cứu đưa công trình vào danh mục đầu tư, từng bước bố trí nguồn lực để triển khai.

ĐBQH Lo Thị Bảo Vy thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai tới cử tri Ảnh: MTTQ xã Châu Khê

Cùng với đó, cử tri kiến nghị xây dựng khoảng 2km kè chống sạt lở bờ sông tại khu vực hạ lưu cầu treo Chôm Lôm. Đây là khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, dòng chảy, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đất sản xuất, công trình hạ tầng và khu dân cư.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm sửa chữa tuyến đường từ trung tâm xã Châu Khê vào Đồn Biên phòng do nhiều vị trí bị hư hỏng, sạt lở sau các đợt thiên tai. Việc khắc phục tuyến đường không chỉ phục vụ đời sống, sản xuất của người dân mà còn đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Cử tri xã Châu Khê phát biểu kiến nghị Ảnh: Châu San

Cử tri xã Châu Khê phát biểu kiến nghị Ảnh: Châu Khê

Nguồn nước sinh hoạt cũng là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm. Theo phản ánh, nguồn nước chịu ảnh hưởng từ hoạt động tích nước của các hồ thủy điện Chi Khê, Khe Thơi và Suối Choăng. Cử tri kiến nghị khảo sát mức độ ô nhiễm, nghiên cứu đầu tư hệ thống xử lý nước sinh hoạt; đồng thời xem xét trách nhiệm và mức độ hỗ trợ của các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri Ảnh: Châu San

Gắn với đặc thù địa bàn miền núi, cử tri đề nghị nghiên cứu nâng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn thể ở thôn, bản; bố trí đủ biên chế cho xã, nâng mức phụ cấp cho cán bộ. Cử tri cũng kiến nghị nâng cấp các tuyến đường nội thôn đã xuống cấp; mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường nội đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Ảnh: Châu San

Ngay tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải trình, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm về giải pháp cấp nước sạch; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chi trả dịch vụ môi trường rừng; khắc phục sạt lở bờ sông Lam…

Cân đối nguồn lực, từng bước giải quyết kiến nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri Châu Khê.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Ảnh: Châu San

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Châu Khê đạt được trong 9 tháng đầu năm... Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính, xử lý các dự án kéo dài, tồn đọng và công tác giải phóng mặt bằng.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Khê. Ảnh: MTTQ xã Châu Khê

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm; quyết liệt thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh cải cách hành chính; chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động phòng, chống thiên tai.

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Ảnh: Châu San

Các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử trI Ảnh: Châu San

Thay mặt các ĐBQH tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị các sở, ngành và xã Châu Khê tập trung giải quyết theo thẩm quyền, có lộ trình cụ thể... Những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

Trao đổi về những kiến nghị cụ thể, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Nghệ An quyết tâm đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua phân bổ nguồn lực hợp lý, đặc biệt quan tâm địa bàn miền núi. Tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng các ĐBQH và lãnh đạo tỉnh trao quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Khê Ảnh: Châu San

Chia sẻ với người dân về những khó khăn, hạn chế trong hạ tầng giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh sẽ nghiên cứu, cân đối nguồn lực, xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước bố trí vốn, tập trung đầu tư, giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Châu Khê. Ảnh: Châu San

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác đã trao quà, động viên 30 thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Khê. Dịp này, đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế công trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS trên địa bàn xã. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.