Giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong
Xung quanh vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo các Sở: Y tế, Nội vụ, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định, khẩn trương kiểm tra, xác minh trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-quyet-khac-phuc-hau-qua-vu-viec-nam-sinh-bi-nga-xuong-cong-tu-vong-418589.htm