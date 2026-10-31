Giải quyết hồ sơ trong 2 giờ tại xã Khánh Lâm

Giảm thời gian chờ đợi

Ðến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm làm thủ tục trích lục hộ tịch cho người em đang điều trị bệnh tại tỉnh Ðồng Nai, bà Nguyễn Ngọc Diệp (ấp Phú Hiệp, xã Phú Riềng, tỉnh Ðồng Nai), mong sớm hoàn thành công việc để trở về. Vì nhà ở xa, thời gian chờ đợi là điều bà lo lắng. Hồ sơ được giải quyết nhanh giúp bà chủ động sắp xếp hành trình ngay trong buổi sáng.

Bà Diệp phấn khởi vì thủ tục hoàn thành sớm, không phải chờ đợi lâu. Với những người phải đi xa để giải quyết giấy tờ, nhất là khi gia đình có người bệnh cần chăm sóc, việc tiết kiệm thời gian càng có ý nghĩa.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm, các khâu tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ được thực hiện thông suốt, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Với anh Dương Sang Trọng, Ấp 16, làm thủ tục khai sinh cho con là dịp trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến. Ðược công chức hướng dẫn, anh tự nộp hồ sơ trên điện thoại, hoàn thành các bước trong hơn 20 phút. Lần đầu thực hiện, anh vẫn thao tác thuận lợi, không gặp trở ngại như lo lắng ban đầu.

Từ những trường hợp cụ thể, hiệu quả cải cách hành chính được thể hiện qua thời gian giải quyết hồ sơ và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân. Người cần giấy tờ gấp sớm hoàn thành công việc; người chưa quen công nghệ được hướng dẫn để chủ động thực hiện thủ tục.

Ðẩy mạnh cải cách gắn với chuyển đổi số

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm triển khai mô hình rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, phấn đấu hoàn thành trong 2 giờ đối với lĩnh vực chứng thực và 3 giờ đối với lĩnh vực hộ tịch, tuỳ từng thủ tục và điều kiện hồ sơ. Công chức hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu, tiếp nhận và xử lý kịp thời, hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung giấy tờ hoặc đi lại nhiều lần.

Bà Trần Tuyết Thương, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm, cho biết, việc hướng dẫn và xử lý hồ sơ được thực hiện trên hệ thống, giúp rút ngắn thời gian giải quyết đối với những trường hợp đủ điều kiện. Quá trình hỗ trợ cũng chú trọng để người dân hiểu các bước thực hiện, nhất là khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Từ tháng 9/2026 đến nay, Trung tâm đã giải quyết 156 trường hợp chứng thực và 200 trường hợp hộ tịch theo các mốc thời gian của mô hình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, số hoá kết quả và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%.

Ông Nguyễn Duy Quân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm, cho biết, việc triển khai mô hình nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rút ngắn thời gian xử lý phải đi đôi với bảo đảm tính chính xác, đúng quy định. Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cũng cần gắn với hướng dẫn trực tiếp, giúp người chưa thành thạo công nghệ dễ dàng tiếp cận.

Tại Khánh Lâm, cải cách hành chính được thể hiện qua từng hồ sơ giải quyết đúng hẹn, từng quy trình được đơn giản hoá và sự chủ động của người dân khi sử dụng dịch vụ công. Thời gian chờ đợi giảm, thủ tục thuận tiện hơn là những chuyển biến thiết thực trong phục vụ người dân tại cơ sở./.