Giải quyết giấy tờ hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế tại phường Hố Nai

Tại buổi làm việc, Tổ công tác 08 cùng địa phương giải quyết đăng ký khai sinh cho 2 em: Huỳnh Thanh Duy (6 tuổi) và Huỳnh Minh Hoàng (5 tuổi). Ảnh: CTV

Theo báo cáo của UBND phường Hố Nai, trong 9 tháng của năm 2026, công tác giải quyết các vấn đề hộ tịch cho nhóm dân cư yếu thế trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký hộ tịch từng bước được nâng lên. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, nhiều trường hợp được hướng dẫn, xác minh và giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế tiếp cận các chính sách về giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội.

Tại buổi làm việc, trên cơ sở hồ sơ do UBND phường Hố Nai cung cấp, các thành viên Tổ công tác 08 đã trực tiếp hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời giải quyết đăng ký khai sinh cho hai trường hợp là em Huỳnh Thanh Duy (6 tuổi) và Huỳnh Minh Hoàng (5 tuổi). Duy và Hoàng là hai anh em họ, cùng sinh tại Campuchia và hiện đang sinh sống tại phường Hố Nai.

Theo Sở Tư pháp, có 3 nhóm dân cư yếu thế được ưu tiên giải quyết các vấn đề về hộ tịch, gồm: trẻ em được sinh ra ở nước ngoài có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, được đưa về Việt Nam cư trú; người được sinh ra, lớn lên trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh về nhân thân, quốc tịch và con của họ; người di cư từ nước ngoài về Việt Nam nhưng không có giấy tờ chứng minh về nhân thân, quốc tịch và con của họ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Sở Y tế thành lập Tổ công tác 08 liên ngành nhằm hỗ trợ các địa phương rà soát, xác minh thông tin, giải quyết đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú cho nhóm dân cư yếu thế. Đến nay, Tổ công tác 08 đã trực tiếp gặp gỡ người dân và hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho 23 trường hợp thuộc nhóm dân cư yếu thế tại 11 xã, phường trên địa bàn thành phố. Việc giải quyết kịp thời các vấn đề về hộ tịch không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến quyền và lợi ích của người dân.