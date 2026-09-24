Giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu sách giáo khoa trước 25/9

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa trước 25/9. Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp liên quan đến cung ứng, rà soát chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông cùng một số vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục.

Theo Thông báo, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Tuy nhiên, đến ngày 20/9/2026, nhiều học sinh và cơ sở giáo dục phổ thông tại một số địa phương vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, với số lượng còn thiếu trên 776.000 bản.

Hoàn thành trước ngày 25/9

Thủ tướng đánh giá những hạn chế trong tổng hợp nhu cầu, dự báo, đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối và phân phối sách giáo khoa có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Trong đó, nguyên nhân chủ quan được xác định là chủ yếu; công tác dự báo nhu cầu và cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn theo cách làm cũ, chưa đổi mới, chưa quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, triển khai ngay các biện pháp cấp bách để bảo đảm cung ứng đủ sách trong thời gian sớm nhất và không để tình trạng thiếu sách giáo khoa tái diễn trong những năm học tiếp theo.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa năm học 2026-2027, hoàn thành trước ngày 25/9/2026.

Việc rà soát phải được thực hiện đến từng cơ sở giáo dục, từng trường học, bảo đảm từng học sinh được cung ứng đầy đủ sách giáo khoa.

Các địa phương được lưu ý hiện còn thiếu nhiều sách gồm Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk...

Trường hợp cần thiết, các đơn vị có năng lực có thể được chỉ định tham gia in ấn sách giáo khoa.

Làm rõ trách nhiệm, báo cáo trước 10/10

Cùng với việc khẩn trương bổ sung nguồn sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục đang thiếu sách triển khai ngay giải pháp hỗ trợ học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Thông báo cũng yêu cầu nghiên cứu, tăng cường sử dụng sách điện tử và thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học 2026-2027 và xử lý nghiêm theo quy định.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2026.

Rà lại toàn bộ cách dự báo nhu cầu sách giáo khoa

Về giải pháp lâu dài, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an.

Mục tiêu là xác định cụ thể số lượng học sinh theo từng cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục, qua đó dự báo chính xác nhu cầu và tổ chức phân phối sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ.

Công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa cũng phải được nghiên cứu đổi mới; rà soát các khâu trung gian nhằm tiết giảm chi phí. Chính phủ đồng thời yêu cầu nghiên cứu phương án giao địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.