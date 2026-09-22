Giải quyết dứt điểm sách giáo khoa trước ngày 25/9

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chiều ngày 21/9, tại Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết cử tri và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp nhận, phân loại, chuyển 855 kiến nghị đến các cơ quan ở Trung ương theo thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 15/9/2026, đã có 854 kiến nghị được các cơ quan trả lời cử tri, đạt tỷ lệ 99,88%.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tích hợp, đơn giản hóa hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với giảm thủ tục.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế. Đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đánh giá cao báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ quan tâm đến vấn đề đã được đề cập trong phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức ngày 20/9, đó là thiếu sách giáo khoa.

Bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng mặc dù thiếu cục bộ sách giáo khoa nhưng lại tập trung ở một số đầu sách và một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, vấn đề dự báo, thống kê về nhu cầu hoàn toàn có thể làm sớm được. Việc thiếu sách giáo khoa khiến học sinh khó khăn trong học tập, phụ huynh mệt mỏi, bức xúc, thậm chí có tình trạng trục lợi, gom sách giáo khoa để bán với giá cao hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo số lượng cụ thể về vấn đề này; rà soát cụ thể số lượng đầu sách thiếu và học sinh thiếu sách, cũng như các giải pháp để đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.

Thông tin thêm về 9 nhóm nội dung của Phiên giải trình, trong đó có vấn đề sách giáo khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa đồng thời đã nêu rõ các nguyên nhân tình trạng này.

Phát biểu làm rõ vấn đề, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo rất sát sao để xử lý ngay các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Cụ thể, đối với vấn đề sách giáo khoa, ngay trong sáng 21/9, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm trước 25/9/2026.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xác định sách giáo khoa như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý cung ứng kịp thời, kể cả việc rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng và tiếp tục giảm giá đối với sách giáo khoa.