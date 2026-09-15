Giải quyết dứt điểm kiến nghị về đất đai

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo 2 vụ việc, đều thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ việc thứ nhất là kiến nghị của ông Phạm Duy Sắt, trú tại xã Đồng Hỷ, về việc xác định lại ranh giới, mốc giới thửa đất có diện tích 80m² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có sự không thống nhất giữa quy hoạch năm 1994, bản đồ địa chính đo đạc năm 2000, chỉnh lý năm 2013 và hiện trạng sử dụng đất. Kết quả đo đạc cho thấy diện tích đất của ông Sắt bị ảnh hưởng, phần diện tích còn lại theo hiện trạng là 49,7m².

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh yêu cầu UBND xã Đồng Hỷ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch qua các thời kỳ, trên cơ sở đó thống nhất phương án xử lý dứt điểm vụ việc.

Phương án được xem xét là cấp đổi cho gia đình ông Phạm Duy Sắt sang thửa đất số 121, diện tích 80m²; phần diện tích còn lại của thửa đất số 92 được quản lý, xử lý theo đúng quy định.

Bà Lê Thị Việt Hà nêu kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đối với vụ việc của bà Lê Thị Việt Hà, trú tại phường Tích Lương, gia đình bà thuộc diện tái định cư Dự án nâng cấp đường Việt Bắc. Gia đình đã nộp tiền sử dụng đất 689,7 triệu đồng từ tháng 7-2025 nhưng đến nay chưa được giao đất ngoài thực địa và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyên nhân được xác định là do thửa đất tái định cư còn thiếu khoảng 3,41m2, liên quan đến việc chỉnh lý hồ sơ địa chính và hoàn thiện thủ tục thu hồi, bồi thường.

Đối với vụ việc này, đồng chí Nguyễn Linh giao UBND phường Tích Lương chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực I và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết kiến nghị của công dân theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2026.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp công dân.

Qua buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các kiến nghị của công dân theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.