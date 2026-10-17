Giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri, rõ trách nhiệm và thời hạn

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Cử tri lo lắng ô nhiễm môi trường, hàng giả, tội phạm mạng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, bên cạnh sự đồng tình, tin tưởng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cử tri vẫn còn nhiều băn khoăn trước những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống.

Nổi bật là tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, nhất là thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Cử tri cũng lo ngại trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy, nổ, tai nạn giao thông và đuối nước.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả tiếp tục khiến người dân lo lắng. Trong khi đó, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí và tình trạng ngập úng tại một số thành phố lớn, chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Đáng chú ý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số nơi còn chậm trễ, gây phiền hà cho người dân.

Cử tri cũng phản ánh khối lượng công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tăng lên sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Việc chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp, lãng phí.

Từ thực tế này, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất. Đồng thời, cần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ người dân tốt hơn.

Trước tình trạng lừa đảo công nghệ cao, hàng giả và nguy cơ mất an toàn xã hội, đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp căn cơ để phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát hàng hóa không bảo đảm an toàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội.

Yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, có 854/855 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%. Tuy nhiên, một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm, thiếu thống nhất, chậm sửa đổi chính sách hoặc chưa xác định rõ lộ trình xử lý.

Đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, 772/773 kiến nghị đã được tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và trả lời. Qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra vẫn còn những hạn chế về chất lượng trả lời, tiến độ hoàn thiện chính sách và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan.

Điển hình, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị cho phép gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu từ 1-2 năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đất đai theo Luật Đất đai năm 2024, tránh nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, Bộ Công thương chủ yếu viện dẫn quy định hiện hành chưa có thủ tục gia hạn, chưa đánh giá đầy đủ số cửa hàng bị ảnh hưởng và khả năng đơn giản hóa thủ tục. Ủy ban kiến nghị Bộ rà soát tình hình, làm rõ mức độ ảnh hưởng, nghiên cứu giải pháp phù hợp và hướng dẫn thống nhất giữa các địa phương.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh sự thiếu thống nhất giữa Thông tư số 05 và Thông tư số 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức tiết dạy, giáo viên tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học. Giáo viên dạy 21 tiết/tuần nhưng định mức tối đa vẫn là 1,5 giáo viên/lớp như trường tiểu học thông thường, gây khó khăn trong bố trí giáo viên tại vùng dân tộc, miền núi. Cơ quan giám sát kiến nghị Bộ sớm sửa đổi quy định phù hợp với đặc thù loại hình trường...

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra công tác phối hợp giữa các cơ quan cũng bộc lộ hạn chế. Cử tri TP.HCM kiến nghị bảo đảm đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, nhưng tình trạng thiếu sách vẫn xảy ra tại nhiều nơi sau khai giảng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, công khai kết quả và khẩn trương cung ứng đủ sách còn thiếu.

Đối với kiến nghị của cử tri nhiều địa phương về áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/5/2025, sau hơn một năm, biểu giá mới vẫn chưa được áp dụng. Bộ Công thương cho biết đang xây dựng dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung, dự kiến trình Thủ tướng ban hành trong tháng 10/2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ thực hiện đúng tiến độ, làm rõ thời điểm áp dụng, công khai cơ sở xây dựng biểu giá và lộ trình thực hiện để người dân theo dõi.

Qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri.

Các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ vấn đề, trách nhiệm và thời hạn xử lý, thay vì chỉ viện dẫn quy định; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị được phản ánh nhiều lần, vụ việc tồn đọng, kéo dài và công khai kết quả để người dân giám sát.