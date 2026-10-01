Gần đây nhất là năm 2025 xảy ra 2 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương, thì 9 tháng của năm 2026 tai nạn giao thông trên đoạn đường này tăng đột biến với 7 vụ, 7 người chết, 2 người bị thương. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đa phần do ý thức người tham gia giao thông; một số nơi của Quốc lộ 61B, đoạn qua phường Long Bình xuống cấp, còn thiếu một số biển báo, gờ giảm tốc.

Một số nơi của Quốc lộ 61B, đoạn qua phường Long Bình xuống cấp, còn thiếu một số biển báo, gờ giảm tốc cũng ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông thời gian qua. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 61B, đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến vòng xoay Long Bình là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện tương đối lớn, thường xuyên có xe ô tô, xe tải và các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Dọc tuyến có nhiều đường giao thông địa phương, đường dân sinh hiện hữu đấu nối trực tiếp; đồng thời có các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm tập trung đông người như trụ sở UBND phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các cơ sở giáo dục.

Qua theo dõi thực tế của đơn vị chức năng, tại một số vị trí trên tuyến tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các nút giao với đường dân sinh, khu vực đông dân cư, khu vực trường học và trụ sở cơ quan. Trong khi đó, tốc độ lưu thông cho phép trên một số đoạn, tuyến hiện tương đối cao, có vị trí phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa đến 80 km/h, chưa thật sự phù hợp với đặc điểm giao thông thực tế tại một số khu vực có nhiều đường nhánh, người dân và học sinh thường xuyên qua lại.

Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế, đưa ra phương án giải quyết “điểm nóng” mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 61B, đoạn qua phường Long Bình, thành phố Cần Thơ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Long Bình, Đỗ Văn Đức, thời gian qua, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ngành, các đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

Sở Xây dựng và Công an thành phố lắp đặt bổ sung các biển báo giao thông, biển cảnh báo và các giải pháp giảm tốc độ tại những vị trí cần thiết, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt trong thời gian tới.

Ông Phạm Thanh Chí Linh, Phó Trưởng phòng An toàn giao thông, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết qua kết quả khảo sát, đoàn công tác đã kiểm tra và phát hiện trên tuyến còn một số điểm có những bất cập; tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, hệ thống báo hiệu giao thông trên tuyến cơ bản đã được đầu tư, hoàn chỉnh.

Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông, nhất là khi chuyển hướng không chú ý quan sát, dẫn đến xảy ra tai nạn. Sau khi khảo sát, đoàn công tác thống nhất một số giải pháp. Trước mắt, đơn vị chức năng đã bổ sung một số gờ giảm tốc tại khu vực Ban Chỉ huy Quân sự phường nhằm hạn chế tốc độ của các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Quốc lộ 61B, đoạn qua địa bàn phường Long Bình, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Bên cạnh đó, đoàn cũng đề xuất phương án lắp đặt biển hạn chế tốc độ trên tuyến; đề nghị địa phương hỗ trợ bổ sung một số biển tuyên truyền, cảnh báo trên tuyến, như biển cảnh báo đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Tại các trụ đèn cảnh báo, có thể lắp thêm biển phụ với nội dung nhắc nhở người tham gia giao thông về phía trước có đường nhánh, đề nghị người điều khiển phương tiện chú ý quan sát, chủ động phòng tránh tai nạn giao thông.