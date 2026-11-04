Giải quyết điểm nghẽn môi trường trong dệt, nhuộm để gia tăng lợi thế cạnh tranh của dệt may
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt hơn 46 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, 60-80% nguyên phụ liệu vẫn phải nhập khẩu. Trong chuỗi giá trị, dệt, nhuộm và hoàn tất vẫn là những khâu cần được đầu tư để tăng khả năng chủ động nguồn cung. Việc thu hút đầu tư vào các khâu này còn gặp nhiều trở ngại, nhất là những lo ngại của địa phương về ô nhiễm môi trường.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/giai-quyet-diem-nghen-moi-truong-trong-det--nhuom-de-gia-tang-loi-the-canh-tranh-cua-det-may-563524.htm