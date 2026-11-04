Giải quyết điểm nghẽn môi trường trong dệt, nhuộm để gia tăng lợi thế cạnh tranh của dệt may

Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay. Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics trong nước và quốc tế.