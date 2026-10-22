Giải quyết dịch vụ công tại nhà dân

Cứ cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính, công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh lại đến tận nhà người dân để giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp người yếu thế, gia đình chính sách. Mô hình “Dịch vụ công lưu động” được UBND phường Bắc Cam Ranh triển khai từ ngày 16-7 đến nay đã phát huy tính hiệu quả khi giúp người dân không phải mất thời gian đi lại.

Hỗ trợ người yếu thế

Sáng Chủ nhật, chúng tôi có dịp đi theo cán bộ, công chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh đến tận nhà người dân để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Điểm đến đầu tiên là nhà bà Trần Thị Thuận (Tổ dân phố Hòa Bình) thuộc đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng. Sau khi nắm bắt được nhu cầu về thủ tục hành chính của bà Thuận, các thành viên trong tổ "Dịch vụ công lưu động" đã hỗ trợ thực hiện thủ tục ủy quyền để con gái bà nhận tiền trợ cấp thay.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh giải quyết thủ tục hành chính tại nhà bà Trần Thị Thuận.

Còn tại nhà bà Nguyễn Thị Lang (Tổ dân phố Hòa Do Bắc), tổ "Dịch vụ công lưu động" hỗ trợ trao quyết định về việc hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; đồng thời thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký để chồng bà nhận tiền trợ cấp thay. Từ nhà này sang nhà khác, từng trường hợp thuộc diện giải quyết thủ tục hành chính tại nhà được thành viên trong tổ đến hỗ trợ nhằm giúp người dân không phải vất vả đi lại.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh giải quyết thủ tục chứng thực chữ ký nhận thay tiền trợ cấp cho bà Nguyễn Thị Lang.

Theo ông Huỳnh Văn Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh, bên cạnh việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người yếu thế, trung tâm còn triển khai hỗ trợ online cho các đối tượng ở xa, không thể đi lại nhưng có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà hoặc đơn vị. Cán bộ trung tâm sẽ gọi video để hướng dẫn các bước nộp hồ sơ, bổ sung các thủ tục theo quy định. Từ khi triển khai mô hình "Dịch vụ công lưu động" đến nay, trung tâm đã hỗ trợ online cho 87 trường hợp chủ yếu là các thủ tục hộ tịch, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký kinh doanh, chấm dứt kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đồng thời, tới trực tiếp hỗ trợ cho 7 hộ gia đình với 10 loại hồ sơ liên quan đến các thủ tục bảo trợ xã hội.

Chính quyền gần dân

Mô hình "Dịch vụ công lưu động" được UBND phường Bắc Cam Ranh triển khai từ ngày 16-7 đến nay. Đối tượng phục vụ là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách và các trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Các đối tượng này nếu có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, chỉ cần đăng ký với Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để được bố trí giải quyết. Cán bộ, công chức sẽ lên lịch hỗ trợ lưu động giải quyết vào thời gian ngoài giờ hành chính.

"Trung tâm Phục vụ hành chính công phường có trách nhiệm tiếp nhận mọi thông tin đăng ký về nhu cầu thực hiện "Dịch vụ công lưu động" của người dân trên địa bàn. Sau đó sẽ cử công chức phụ trách từng lĩnh vực trực tiếp đến hướng dẫn, hỗ trợ người dân theo nội dung đăng ký; chủ động phối hợp chặt chẽ, liên hệ với các tổ dân phố khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị sẵn các biểu mẫu thủ tục hành chính, máy tính xách tay và thiết bị phát Internet để phục vụ người dân. Việc triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; nâng cao kỹ năng số của người dân thông qua việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và các nền tảng số trong giải quyết thủ tục hành chính", ông Huỳnh Văn Hưng cho biết.

Từ đầu năm đến nay, UBND phường Bắc Cam Ranh đã quyết liệt chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường luôn lấy sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính. Bên cạnh mô hình "Dịch vụ công lưu động", trung tâm còn đưa vào vận hành, áp dụng 2 sáng kiến ứng dụng công nghệ là "Sách điện tử thủ tục hành chính" và "Trợ lý AI hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến". Qua đó giúp người dân tra cứu, nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng, thuận tiện.

Ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, phường Bắc Cam Ranh đối mặt với áp lực công việc rất lớn khi quy mô dân số tăng vọt, địa bàn mở rộng, khối lượng giao dịch liên quan hồ sơ thủ tục hành chính tăng cao, trong khi biên chế còn khiêm tốn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của từng bộ phận, tính đến ngày 14-10, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,9%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến vượt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,5%. Đặc biệt, 100% hồ sơ đã thực hiện khai thác, tái sử dụng dữ liệu dân cư, giúp rút ngắn thời gian và chi phí cho Nhân dân.

Trong thời gian tới, UBND phường Bắc Cam Ranh sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời luôn cầu thị, lắng nghe mọi phản ánh, kiến nghị từ cơ sở để xây dựng một chính quyền ngày càng chuyên nghiệp, gần dân, lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ.