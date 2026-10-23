Giải quyết chính sách với viên chức ngành giáo dục, cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị rà soát, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với viên chức ngành giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ yêu cầu việc bố trí, thuyên chuyển giáo viên phù hợp quy mô, điều kiện của cơ sở giáo dục. Ảnh: VGP.

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, các địa phương phải bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách đúng đối tượng, đúng quy định, đồng thời rà soát các trường hợp chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục, bố trí và sử dụng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Các địa phương cần nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu rà soát tổng thể phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp và sử dụng giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về giải quyết chính sách tinh giản biên chế, số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau sắp xếp được hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP do địa phương quyết định. Việc thực hiện phải căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và gắn với việc triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi nghị quyết có hiệu lực, Bộ Nội vụ lưu ý hai trường hợp.

Cụ thể, nếu người lao động đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế. Trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát và chịu trách nhiệm về việc giải quyết chính sách đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc giải quyết phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, trình tự và thủ tục theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP cùng hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Nếu phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp.

Báo cáo của các địa phương phải gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Mai Thu