Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, 2 vụ việc đã được giải quyết dứt điểm; 7 vụ việc đã có văn bản trả lời, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục theo dõi, tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm trường hợp công dân tiếp tục không thống nhất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân đã chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ngành có liên quan kiểm tra thực địa, làm việc với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan và công dân để kiểm tra, rà soát 3 vụ việc điển hình.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 25 trường hợp/10 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 78 trường hợp/31 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 252 đơn, nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, các sở, ngành đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 21/64 vụ việc đúng hạn; các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 18/63 vụ việc đúng hạn; còn lại phần lớn chưa đến kỳ báo cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe công dân trình bày ý kiến.

Tại phiên tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã nghe các công dân Hoàng Văn Dũng và Thiều Thị Thanh (cùng trú thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) phản ánh chung một nội dung: chính quyền địa phương giao đất ở cho gia đình trùng với thửa đất của người khác nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Các công dân: Hoàng Văn Dũng và Thiều Thị Thanh (cùng trú thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc) kiến nghị tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí chủ trì giao UBND xã Cẩm Lạc tiến hành kiểm tra, rà soát để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12. Quá trình giải quyết vụ việc phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Tiếp đó, công dân Nguyễn Hữu Trung (thôn Nam Sơn, xã Thạch Hà) đề nghị xem xét việc công nhận đất có nguồn gốc trước năm 1980 để cấp GCNQSDĐ.

Công dân Nguyễn Hữu Trung (thôn Nam Sơn, xã Thạch Hà) trình bày tại buổi tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Thạch Hà ghi nhận ý kiến của công dân để tiến hành quy trình giải quyết theo đúng thẩm quyền và báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Công dân Hà Văn Tuyết (thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng) đại diện cho 181 hộ dân xã Kỳ Thượng kiến nghị việc xác định diện tích đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Công dân Hà Văn Tuyết (thôn Phúc Môn, xã Kỳ Thượng) thay mặt các hộ dân tại Kỳ Thượng kiến nghị.

Tại phiên tiếp, đại diện Sở Nông nghiệp & Môi trường, Thanh tra tỉnh đã phân tích các quy định của pháp luật, các đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ từng nội dung, trực tiếp giải đáp kiến nghị của công dân; đồng thời khẳng định, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tỉnh đã thành lập tổ công tác, tổ chức làm việc, căn cứ vào quy định của pháp luật và tham vấn ý kiến từ các bộ, ngành Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời chính thức để giải đáp cụ thể cho công dân biết và nắm bắt.

Công dân Trần Văn Anh (TDP Hoàng Trinh, phường Sông Trí) khiếu nại liên quan về việc giải quyết đất đai của gia đình. Đồng chí chủ trì giao Thanh tra tỉnh soát xét lại toàn bộ vụ việc; tổ chức làm việc với công dân, gia đình và các đơn vị liên quan; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Công dân Trần Văn Anh (TDP Hoàng Trinh, phường Sông Trí) khiếu nại liên quan về việc giải quyết đất đai của gia đình.

Tại phiên tiếp, công dân Đinh Văn Oánh (thôn Trần Phú, xã Hương Đô) kiến nghị việc chồng lấn ranh giới đất đai; công dân Trần Hậu Dũng (TDP 27, phường Thành Sen) đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ... Các ý kiến công dân đã được giải đáp thấu đáo.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân và nội dung phân tích, làm rõ của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời, giải đáp thấu đáo từng vụ việc. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành trong công tác tiếp dân, rà soát, đôn đốc xử lý các vụ việc, không để phát sinh tình trạng chậm trễ, quá hạn.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc và kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đối thoại, thường xuyên đôn đốc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đối với các vụ việc đang trong thời hạn giải quyết, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát, đối chiếu quy định của pháp luật để tham mưu phương án xử lý bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; Ban Tiếp công dân tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc tiến độ giải quyết và kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định.