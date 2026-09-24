Giải quyết các vấn đề then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung phiên họp

Thúc đẩy tiêu dùng, xúc tiến xuất khẩu và liên kết văn hóa - du lịch - y tế

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa gồm 9 chương, 53 điều tập trung giải quyết các vấn đề mang tính then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa thông qua 6 nhóm nội dung: phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa; tài sản trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; nhân lực công nghiệp văn hóa; hạ tầng công nghiệp văn hóa; thị trường công nghiệp văn hóa; tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình dự án Luật

Dự thảo Luật đề xuất 5 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về thiếu khung tham chiếu năng lực chuyên ngành; vướng mắc về tiêu chuẩn nhà giáo, phụ cấp nghề và thù lao khi huy động nghệ sĩ, nghệ nhân, người truyền dạy di sản, chuyên gia giảng dạy; thiếu cơ chế hỗ trợ tài chính, hạ tầng, mô hình đào tạo ngành ưu tiên và bất cập trong ưu đãi, thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài công nghiệp văn hóa.

Toàn cảnh phiên họp

Dự thảo Luật cũng đề xuất 4 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu kết nối, chia sẻ thông tin, chuỗi giá trị và thị trường; rào cản về phát triển và sử dụng Bộ công cụ sáng tạo trong các ngành công nghiệp văn hóa; sự thiếu hụt dịch vụ hỗ trợ quản lý, lập hồ sơ và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ, chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số, phát triển thương hiệu quốc gia, tham gia Mạng lưới Thành phố sáng tạo UNESCO, thúc đẩy tiêu dùng, xúc tiến xuất khẩu và liên kết văn hóa - du lịch - y tế; cùng các rào cản pháp lý khi thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh công nghiệp văn hóa mới.

Xác định rõ đối tượng áp dụng trong nước và ngoài nước

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Luật cũng như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, xác định rõ đối tượng áp dụng trong nước và ngoài nước, nhất là các chủ thể nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa vào thị trường Việt Nam, hoạt động qua nền tảng số xuyên biên giới hoặc khai thác “tài sản trí tuệ” thuộc phạm vi bảo hộ tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật

Về phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành các chính sách phát triển nhân lực công nghiệp văn hóa nhưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, tránh trùng lặp với Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất; rà soát khái niệm nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhà giáo cơ hữu.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Cùng với đó, cần thiết kế các quy định mang tính linh hoạt; rà soát chính sách hỗ trợ tín dụng, học bổng, học phí, chi phí sinh hoạt, chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, cơ chế lương, thưởng, ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm bảo đảm hợp lý, ưu đãi đúng đối tượng; tập trung chính sách cho nhân lực trực tiếp sáng tạo.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật. Đồng thời, ghi nhận sự chủ động, khẩn trương của Chính phủ trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật và đánh giá cao Báo cáo thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã bao quát toàn diện các vấn đề, có nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực, có căn cứ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Luật với các luật chuyên ngành có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các điều ước quốc tế có liên quan; rà soát, đánh giá cụ thể hơn tác động của các chính sách mới trong dự thảo Luật.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội hoàn thiện Báo cáo thẩm tra dự án Luật đã được chỉnh lý; phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách; tiếp thu, hoàn chỉnh trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.