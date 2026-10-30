Giải quyết bài toán thiếu giáo viên

Cô Bùi Mỹ Tiên, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, phường Rạch Giá hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Do thiếu giáo viên, cô Bùi Mỹ Tiên, giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, phường Rạch Giá được phân công một mình phụ trách dạy lớp lá. Đi làm sớm, sắp xếp công việc khoa học, được nhân viên phục vụ hỗ trợ những lúc bận rộn, nhưng việc gánh vác khối lượng lớn công việc từ chăm sóc ăn uống, vệ sinh đến tổ chức các hoạt động học tập cho trẻ trong thời gian dài đôi lúc cô không tránh khỏi áp lực và mệt mỏi.

Trường Mầm non Bình Minh hiện có 18 lớp, với tổng số 561 trẻ, nhưng chỉ có 32 giáo viên đứng lớp. Do thiếu giáo viên, có 4 lớp chỉ có 1 giáo viên đứng lớp. Theo cô Nguyễn Thị Phương Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh, để hỗ trợ giáo viên tại các lớp chỉ có 1 cô đứng lớp, nhân viên phục vụ xuống lớp trợ giúp giáo viên chăm sóc các cháu vào giờ ăn, dọn vệ sinh; các giáo viên trong cùng tổ chủ động san sẻ công việc trong hoạt động phong trào.

“Trường đề xuất Phòng Văn hóa - Xã hội phường xin cấp trên xét duyệt bổ sung biên chế hoặc ký hợp đồng thêm giáo viên đảm bảo định mức 2 cô/lớp. Chúng tôi mong sớm có nhân sự bổ sung để giảm gánh nặng cho giáo viên, thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ”, cô Phương Kiều cho biết.

Cô Đinh Thị Gia Lư, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Giang 1 trong giờ dạy môn tiếng Anh. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, ngành giáo dục và đào tạo tối ưu hóa nguồn nhân lực qua công tác sắp xếp. Cán bộ quản lý giảm 845 người, từ 3.055 còn 2.210 người. Nhân sự hỗ trợ giáo dục giảm 417 người, từ 1.536 còn 1.119 người; điều chuyển, thay đổi vị trí việc làm đối với 417 nhân sự dôi dư. Việc tổ chức lại đơn vị đã tạo cơ chế điều tiết linh hoạt giáo viên giữa các phân hiệu, cấp học, cơ bản khắc phục mất cân đối cục bộ ở các bộ môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật, giáo dục thể chất và giảm tải tình trạng giáo viên kiêm nhiệm việc hành chính, thư viện, thiết bị.

Toàn ngành hiện có 40.078 giáo viên đang công tác trên tổng số 41.419 giáo viên theo định mức. Theo quy định hiện hành, toàn tỉnh thiếu bình quân khoảng 1.800 giáo viên, nhưng lại thừa cục bộ khoảng 500 giáo viên. Nếu thực hiện điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu một cách cơ học, toàn tỉnh vẫn thiếu khoảng 1.341 giáo viên. Tình trạng thiếu hụt diễn ra nhiều nhất ở bậc mầm non và thiếu cục bộ ở các bộ môn tin học, tiếng Anh, nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng giáo viên thiếu nhiều năm liền chưa được bổ sung kịp thời, quy định phân luồng chọn môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và dân số tăng nhanh tại các khu công nghiệp.

Để bảo đảm chất lượng dạy học, ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai linh hoạt cơ chế giáo viên dạy liên trường, liên cấp, phân công dạy tăng tiết; sau sắp xếp, chủ động điều tiết, bố trí linh hoạt đội ngũ giáo viên các môn chuyên biệt (tiếng Anh, tin học, nghệ thuật, giáo dục thể chất) dạy liên phân hiệu.

Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán, đánh giá cụ thể và đề xuất phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung 1.300 biên chế cho các trường hợp trúng tuyển năm 2026 và đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương hợp đồng 709 giáo viên mầm non (đạt 70% số còn thiếu) theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP, ngày 26/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cô Tăng Kim Phúc, giáo viên Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Rạch Giá trong giờ dạy học sinh lớp 1/1. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng, chuẩn bị ban hành thông tư mới thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDDT, ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT, ngày 30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Khi thông tư mới được ban hành, định mức làm việc của giáo viên phổ thông có thay đổi.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ định mức mới và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, phối hợp các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát, tính toán cụ thể để xây dựng biên chế cho cả giai đoạn 2027 - 2031. Trong thời gian chờ văn bản quy định mới và hợp đồng giáo viên, các trường phân công giáo viên cơ hữu dạy vượt định mức, vượt giờ. Riêng khối phổ thông, do định mức thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư mới nên phải điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu trước rồi mới tính đến hợp đồng hoặc tuyển dụng mới.

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các địa phương, Sở Nội vụ rà soát, xác định, báo cáo UBND tỉnh về tình hình giáo viên thừa, thiếu một cách cụ thể theo quy định mới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí để thực hiện hợp đồng giáo viên phục vụ giảng dạy theo đúng quy định.