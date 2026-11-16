Giải quyết 11.233 lượt hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát cơ sở dữ liệu đất đai tại các xã, phường.

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đang tập trung rà soát, phân loại hồ sơ tồn đọng theo từng nhóm nguyên nhân như: Cần kiểm tra, xác minh thông tin; chờ phối hợp xác định hoặc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; vướng mắc về căn cứ pháp lý và chậm trong quá trình xử lý nội bộ. Những hồ sơ đủ điều kiện được tập trung hoàn thiện thủ tục, trình ký và trả kết quả; trường hợp còn thiếu thông tin được hướng dẫn cụ thể, hạn chế việc bổ sung nhiều lần. Tiến độ và trách nhiệm xử lý được gắn với từng bộ phận, cá nhân được phân công.

Việc chuyển đổi số được triển khai xuyên suốt quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính. Hồ sơ tiếp nhận tại các trung tâm phục vụ hành chính công được số hóa, cập nhật và luân chuyển trên hệ thống, phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định và giải quyết. Những giấy tờ, thông tin đã được số hóa, đủ điều kiện khai thác, tái sử dụng được tra cứu trực tiếp, góp phần giảm yêu cầu người dân cung cấp lại hồ sơ nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Việc ứng dụng dữ liệu điện tử hỗ trợ cán bộ chuyên môn tra cứu thông tin thửa đất, đối chiếu hồ sơ địa chính và chuyển thông tin sang cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Quá trình tiếp nhận, chuyển xử lý và cập nhật kết quả được ghi nhận trên hệ thống, tạo điều kiện theo dõi tiến độ, kiểm soát công việc và xác định trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân.