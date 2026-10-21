Giải quần vợt Six Kings Slam quy tụ các ngôi sao hàng đầu phải dời lịch sang tháng 12

Sự thay đổi khiến lịch thi đấu của nhiều ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới phải điều chỉnh.

Mới đây, ban tổ chức Six Kings Slam thông báo giải đấu năm nay sẽ không diễn ra theo lịch dự kiến vào cuối tháng 10 mà được dời sang cuối tháng 12.

Theo kế hoạch mới, sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 30/12 tại Saudi Arabia.

Giải biểu diễn quần vợt Six Kings Slam, dự kiến diễn ra vào tháng 10, đã được chuyển sang ngày 27–30/12/2026. Ảnh: tennisworldusa

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực có nhiều diễn biến đáng lo ngại.

Trước đó, một cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh ngày 10/10 gây thương vong lớn, làm gia tăng những lo ngại về việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn tại Saudi Arabia.

Theo Reuters, ban tổ chức cho biết quyết định hoãn giải xuất phát từ việc đánh giá những thách thức về tổ chức và hậu cần, cũng như ảnh hưởng tiềm tàng đến trải nghiệm của khán giả.

Dù thông báo chính thức nhấn mạnh các yếu tố vận hành, tình hình an ninh khu vực được xem là bối cảnh quan trọng dẫn đến việc điều chỉnh lịch trình.

Six Kings Slam là giải quần vợt biểu diễn được tổ chức tại Riyadh, quy tụ những tay vợt nam hàng đầu thế giới. Sự kiện thu hút sự chú ý nhờ dàn vận động viên nổi tiếng và mức tiền thưởng rất lớn, dù không thuộc hệ thống giải đấu tính điểm chính thức của ATP.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, danh sách tham dự dự kiến có những tên tuổi như Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur và Learner Tien. Tuy nhiên, Jannik Sinner, nhà vô địch hai kỳ giải trước, đã rút lui vì chấn thương. Learner Tien được đưa vào danh sách thay thế.

Six Kings Slam được xây dựng như một sự kiện giải trí thể thao cao cấp, góp phần đưa Saudi Arabia trở thành điểm đến của các giải đấu quốc tế. Việc hoãn giải không đồng nghĩa sự kiện bị hủy, bởi ban tổ chức đã công bố lịch tổ chức mới vào cuối tháng 12.

Trong thời gian tới, sự chú ý sẽ tập trung vào khả năng duy trì danh sách vận động viên tham dự, tình hình chuẩn bị và những điều chỉnh cần thiết để giải đấu diễn ra theo kế hoạch mới.