Giải quần vợt nam Đà Nẵng diễn ra trong hai ngày 28 và 29/11

Giải do các câu lạc bộ quần vợt Đầm Sen, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn phối hợp tổ chức trong hai ngày 28 và 29/11. Đối tượng tham dự là các vận động viên đam mê quần vợt trên địa bàn Đà Nẵng.

Nội dung và quy mô dự kiến của giải bao gồm: đôi nam nữ 1230 (16 đôi), đôi nam 1250 (50 đôi), đôi nam 1300 (36 đôi). Các nội dung diễn ra tại sân quần vợt trên địa bàn phường Hội An và Điện Bàn. Hiện Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký từ các vận động viên.

Với thông điệp “Kết nối đam mê - Lan tỏa phong trào”, giải hướng đến sân chơi hấp dẫn cho các tay vợt phong trào tranh tài, thể hiện khả năng và nâng cao sức khỏe. Thông qua các trận đấu giúp những người đam mê quần vợt tăng cường kết nối, giao lưu, chung tay lan tỏa phong trào quần vợt trên địa bàn thành phố đến gần hơn với cộng đồng.