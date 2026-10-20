Giải pickleball PVNA Tour trở lại Đà Nẵng

Được tổ chức bởi hệ thống xếp hạng Pickleball PVNA, đây là giải đấu pickleball đồng đội quy mô lớn, thu hút các đội tuyển mạnh nhất tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu kịch tính. Giải đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu vòng tròn một lượt, bảo đảm tính công bằng.

Mùa giải thứ 2 mang tên PVNA Super League Đà Nẵng 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 8/11 tại các cụm sân trên địa bàn Đà Nẵng. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng; trong đó đội vô địch nhánh Championship nhận 100 triệu đồng, cúp và quà tặng. Hiện ban tổ chức tiếp nhận đăng ký từ các đội tuyển.

Năm 2025, mùa giải đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo tay vợt trên toàn quốc. Giải đấu không chỉ góp phần phát triển phong trào mà còn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng pickleball trên toàn quốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, sự tham gia của các đội tuyển hàng đầu và hệ thống giải thưởng hấp dẫn, PVNA TOUR 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu bùng nổ.