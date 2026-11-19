Giải đấu do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nhà báo và Công luận chủ trì, phối hợp với Công ty Sport Connect tổ chức.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, sự kiện năm nay thu hút gần 300 vận động viên là những người làm báo, khách mời, đối tác doanh nghiệp và những người yêu thích bộ môn Pickleball tham gia tranh tài.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ I năm 2025 được tổ chức thành công tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Đình Trung

Không chỉ tạo sân chơi thể thao, nâng cao sức khỏe, giải đấu còn là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, chương trình hướng tới lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua hoạt động thiện nguyện “Ước mơ xanh”.

Nhà báo Vũ Đức Điển, Phó Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Phó Trưởng ban Thường trực giải cho biết, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn hướng tới những giá trị nhân văn, góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh yếu thế trong xã hội, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức kỳ vọng những người làm báo, khách mời, đối tác doanh nghiệp và các vận động viên sẽ cùng đồng hành, đóng góp nguồn lực để chương trình “Ước mơ xanh” tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Báo Nhà báo và Công luận cam kết sử dụng toàn bộ kinh phí tài trợ, ủng hộ đúng mục đích, bảo đảm tính công khai và ý nghĩa nhân văn.

Về nội dung và thể thức, giải dự kiến tổ chức 4 nội dung thi đấu đôi, gồm: đôi nam dưới 40 tuổi; đôi nam nữ dưới 40 tuổi; đôi nam từ đủ 40 tuổi trở lên và đôi nam nữ từ đủ 40 tuổi trở lên.

Các nội dung được áp dụng giới hạn trình độ tối đa 2.9 điểm đối với vận động viên nam và 2.3 điểm đối với vận động viên nữ. Điều kiện độ tuổi, ghép đôi và đăng ký thi đấu được quy định cụ thể trong Điều lệ giải.

Tổng giá trị tiền thưởng dự kiến của giải đấu là 84 triệu đồng, với 4 giải Nhất, 4 giải Nhì và 8 giải Ba. Cụ thể, mỗi nội dung thi đấu trao 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và 2 giải đồng hạng Ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Mức tiền thưởng được tính cho mỗi đôi đạt giải.

Bên cạnh tiền thưởng, các đôi đạt giải còn được trao cúp và huy chương theo cơ cấu của Ban tổ chức. Kinh phí cúp, huy chương không nằm trong tổng giá trị tiền thưởng nêu trên. Các phần quà, hiện vật bổ sung sẽ được xác định căn cứ vào nguồn tài trợ thực tế.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra vào 7h30 sáng ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (số 35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi kết thúc từng nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Với sự tham gia của đông đảo vận động viên cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, đối tác, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận năm 2026 hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sân chơi thể thao gắn với tinh thần đoàn kết, giao lưu và trách nhiệm cộng đồng.