Giải Pickleball Báo Công luận

1. Từ sáng sớm ngày 21/11, Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) đã trở nên náo nhiệt với sự có mặt của đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan báo chí và đơn vị đối tác. Những bộ trang phục thi đấu, những bước khởi động, tiếng gọi nhau trên sân và sự hào hứng trước giờ thi đấu tạo nên bầu không khí rộn ràng của một ngày hội thể thao.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Trưởng Ban tổ chức Giải Lê Trần Nguyên Huy trao cúp và phần thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo, giao Báo Nhà báo và Công luận chủ trì, phối hợp với Công ty Sport Connect tổ chức. Không chỉ là dịp để những người làm báo thử sức ở một môn thể thao đang ngày càng phổ biến, giải đấu còn mở ra không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các cơ quan báo chí, đội ngũ quản lý, phóng viên, biên tập viên và những người đồng hành với báo chí.

Trên sân, sự khác biệt về vị trí công tác hay đơn vị được tạm gác lại. Người làm báo, cán bộ quản lý, đại diện doanh nghiệp cùng bước vào cuộc chơi với một tâm thế chung: thi đấu hết mình, tôn trọng đối thủ và tận hưởng niềm vui thể thao. Có những người lần đầu đứng chung một đội, nhưng chỉ sau vài pha bóng đã tìm được nhịp phối hợp; có những cuộc gặp vốn chỉ quen qua công việc nay trở nên gần gũi hơn sau một trận đấu.

Các vận động viên tập trung trong từng pha bóng, tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Ở góc độ chuyên môn, ông Đàm Quốc Việt, Tổ trưởng Tổ trọng tài, đánh giá chất lượng các trận đấu năm nay có nhiều chuyển biến tích cực. Theo ông, bên cạnh sự chuẩn bị về sân thi đấu, trang thiết bị và công tác điều hành, việc phân loại trình độ vận động viên là khâu đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm tính cân bằng giữa các đội, tạo nên những trận đấu hấp dẫn nhưng vẫn đúng với tính chất của một giải thể thao dành cho cộng đồng người làm báo.

"Điều đáng mừng là các vận động viên không chỉ thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật mà còn có ý thức tuân thủ luật, tôn trọng quyết định của trọng tài và giữ tinh thần fair-play trong suốt quá trình thi đấu", ông cho biết.

Cũng theo trọng tài Đàm Quốc Việt, với một môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh như pickleball, việc tổ chức giải đấu thường xuyên sẽ góp phần nâng cao nhận thức về luật chơi, kỹ năng thi đấu và xây dựng phong trào tập luyện bài bản hơn. Khi công tác chuyên môn được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi vận động viên đều có cơ hội thể hiện khả năng, còn khán giả được chứng kiến những cuộc so tài thực chất, giàu cảm xúc.

Vận động viên tập trung quan sát và lựa chọn hướng đánh phù hợp.

Sự chỉn chu trong tổ chức cũng góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực cho người tham dự. Từ khâu đăng ký, sắp xếp lịch thi đấu, chuẩn bị sân bãi, trang thiết bị đến việc cập nhật kết quả, các công đoạn được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, thuận tiện. Đó không chỉ là yêu cầu của một giải đấu thể thao mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới cách tổ chức, để mỗi vận động viên có thể tập trung vào thi đấu và tận hưởng trọn vẹn ngày hội.

2. Nếu không khí giao lưu tạo nên sức sống cho giải đấu thì những trận tranh tài chính là điểm nhấn làm nên sự hấp dẫn. Trên các sân đấu, nhịp độ thi đấu được đẩy lên qua từng vòng; những pha bóng giằng co, những tình huống phối hợp bất ngờ và cả những thời điểm phải nỗ lực đến điểm số cuối cùng đã mang lại nhiều cảm xúc.

Đằng sau mỗi chiến thắng là sự chuẩn bị, ăn ý giữa các thành viên trong đội và khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực. Pickleball có thể là môn thể thao dễ tiếp cận, nhưng để giành được kết quả tốt, các vận động viên vẫn cần sự tập trung, khả năng phán đoán và tinh thần phối hợp. Không ít trận đấu cho thấy khoảng cách giữa thắng và thua đôi khi chỉ được quyết định bởi một tình huống xử lý.

Vận động viên Đậu Xuân Ba cùng đồng đội giành chức vô địch nội dung đôi nam lãnh đạo tại giải đấu.

Với ông Đậu Xuân Ba, nhà vô địch nội dung đôi nam lãnh đạo, chức vô địch là niềm vui bất ngờ nhưng cũng rất đáng nhớ. Ông cho biết, các trận đấu diễn ra với chất lượng tốt hơn mong đợi, nhiều đối thủ có kỹ thuật và lối chơi khó đoán. Khi bước vào sân, mọi người đều tập trung cho trận đấu, cùng trao đổi, phối hợp và tìm cách xử lý từng tình huống bóng. Theo ông, giải đấu được tổ chức bài bản, tạo nên không khí thi đấu hào hứng và mang đến những trải nghiệm thể thao thực sự bổ ích.

Ông Đậu Xuân Ba chia sẻ, giá trị của giải đấu còn nằm ở những cuộc gặp gỡ và sự gần gũi giữa những người tham dự. "Đây là dịp để những người làm báo, đại diện các đơn vị và doanh nghiệp có cơ hội trò chuyện, hiểu nhau hơn trong không khí thoải mái, không bị giới hạn bởi những khuôn khổ công việc", ông nói. Những cuộc gặp trên sân đấu cũng giúp các mối quan hệ trở nên thân tình hơn, tạo thêm sự gắn bó giữa những người vốn có chung nhiều mối quan tâm. Theo ông, đó là điều khiến giải đấu có ý nghĩa và đáng mong đợi ở những mùa tiếp theo.

Ở một giải đấu phong trào, chiến thắng luôn đáng trân trọng, nhưng cách các vận động viên đón nhận chiến thắng và thất bại cũng quan trọng không kém. Những cái bắt tay, lời chúc mừng dành cho đối thủ, sự động viên giữa các đội sau mỗi trận đấu cho thấy tinh thần thể thao không chỉ được thể hiện bằng thành tích. Đó còn là thái độ tôn trọng, sự fair-play và niềm vui khi được cùng nhau tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Những cuộc gặp gỡ trên sân đấu góp phần thắt chặt sự gắn bó giữa những người làm báo và các đơn vị đồng hành.

3. Khi các nội dung thi đấu khép lại, những chiếc cúp và phần thưởng đã tìm được chủ nhân. Nhưng nếu chỉ nhìn giải đấu qua bảng xếp hạng, có lẽ sẽ bỏ lỡ phần giá trị đáng quý nhất mà sự kiện mang lại. Đó là những mối quan hệ được kết nối tự nhiên hơn, những cuộc trò chuyện cởi mở hơn và sự gần gũi được hình thành từ một hoạt động chung ngoài công việc thường ngày.

Đối với những người làm báo, áp lực công việc, nhịp độ tác nghiệp và yêu cầu cập nhật thông tin liên tục khiến việc dành thời gian cho các hoạt động rèn luyện thể chất đôi khi trở thành điều khó khăn. Bởi vậy, một giải đấu được tổ chức bài bản không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên vận động, nâng cao sức khỏe mà còn góp phần khuyến khích lối sống tích cực, xây dựng môi trường làm việc năng động, lành mạnh trong các cơ quan báo chí.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng những người làm báo.

Ở một khía cạnh rộng hơn, thể thao cũng là một cách kết nối hiệu quả giữa báo chí với các đối tác, doanh nghiệp và những người đồng hành. Những cuộc gặp gỡ trên sân đấu tạo thêm cơ hội để các bên hiểu nhau, chia sẻ và mở rộng quan hệ hợp tác trên nền tảng thân tình, cởi mở.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 vì thế không chỉ khép lại bằng những kết quả thi đấu hay khoảnh khắc trao cúp. Điều còn lại là tinh thần hào hứng của những người tham dự, là sự gắn bó được vun đắp qua từng trận đấu và mong muốn tiếp tục có thêm những dịp gặp gỡ như thế.

Một ngày hội thể thao rồi sẽ qua, nhưng những trải nghiệm đẹp có thể còn được nhắc lại lâu hơn. Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa của giải đấu: tạo ra một khoảng không gian để những người vốn quen gặp nhau trong công việc có thể cùng chia sẻ một niềm vui khác, cùng vận động, cùng nỗ lực và cùng lưu giữ những kỷ niệm đẹp.