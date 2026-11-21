Giải Pickleball Báo Công luận

Sáng 21/11, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều trận tranh tài hấp dẫn. Trong đó, nội dung đôi nam lãnh đạo thu hút sự chú ý bởi những màn so tài quyết liệt, thể hiện sự phối hợp ăn ý, tinh thần thi đấu và quyết tâm của các cặp vận động viên.

Theo kết quả xếp hạng, cặp đôi Phí Hữu Khiết - Đậu Xuân Ba (Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội), đã vươn lên dẫn đầu với 4 điểm, chỉ số HS đạt 25, qua đó giành chức vô địch nội dung đôi nam lãnh đạo.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung đôi nam lãnh đạo.

Xếp ở vị trí thứ Nhì là cặp Đặng Khắc Lợi - Nguyễn Minh Đức (Cục Báo chí, 3 điểm, chỉ số HS đạt 21). Các cặp đôi đồng hạng Ba lần lượt thuộc về cặp đôi Phạm Việt Dũng - Nguyễn Tri Thức (Tạp chí Cộng sản, 1 điểm, HS -9); Ngô Việt Anh - Hoàng Gia Huy (Báo Nhân Dân, 1 điểm, HS -18) và Trần Thanh Lâm - Bùi Hồng Việt (Ban Tuyên giáo Trung ương, 1 điểm, HS -19).

Với khoảng cách 1 điểm so với cặp xếp thứ hai, cặp Phí Hữu Khiết - Đậu Xuân Ba đã khẳng định ưu thế trong cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, qua đó khép lại nội dung thi đấu với vị trí cao nhất.

Chia sẻ với phóng viên sau khi giành chức vô địch, vận động viên Phí Hữu Khiết - Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, bày tỏ sự hào hứng khi tham gia giải đấu. Theo ông, việc giải được tổ chức đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 càng tạo nên không khí đặc biệt, biến sân chơi thể thao trở thành ngày hội giao lưu, kết nối của những người làm báo và các vận động viên.

Đánh giá về công tác tổ chức, ông Phí Hữu Khiết cho biết, từ khâu gửi thư mời đến quá trình triển khai thi đấu, Ban tổ chức đều thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản. Đặc biệt, lịch thi đấu được bố trí cụ thể, hợp lý; việc phân nhóm, cân đối trình độ giữa các vận động viên cũng được thực hiện phù hợp, góp phần tạo nên tính cạnh tranh và sự hấp dẫn cho giải.

Vận động viên Phí Hữu Khiết bày tỏ mong muốn Giải Pickleball Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục được tổ chức thường niên, đồng thời đề xuất Ban tổ chức nghiên cứu bổ sung nội dung đôi nữ lãnh đạo trong những mùa giải tiếp theo để mở rộng cơ hội tham gia, tăng tính đa dạng cho sân chơi.

Cặp đôi Phí Hữu Khiết - Đậu Xuân Ba vô địch nội dung đôi nam lãnh đạo Giải Pickleball Nhà báo và Công luận năm 2026.

Chiều cùng ngày, giải tiếp tục diễn ra với hai nội dung gồm đôi nam dưới 40 tuổi và đôi nam nữ từ 40 tuổi. Các trận đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho ngày hội thể thao của những người làm báo.

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 quy tụ gần 300 vận động viên, tranh tài ở nhiều nội dung theo nhóm tuổi và giới tính. Không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giải còn tạo cơ hội để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, đơn vị và cộng đồng vận động viên.

Thông qua các hoạt động thi đấu, giải tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong đội ngũ những người làm báo.

Một số hình ảnh thi đấu sáng 21/11: