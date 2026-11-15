Giải Pickleball ngành Xây dựng: Khi thể thao trở thành nhịp cầu kết nối

Khi những người đồng nghiệp gặp nhau trên sân đấu

Ngày 14.11, tại Hà Nội, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khép lại sau một ngày tranh tài sôi nổi, quy tụ gần 500 vận động viên đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng địa phương, viện, trường, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành và các đơn vị khách mời.

Quy mô của giải là một dấu ấn đáng chú ý, nhưng phía sau những con số ấy là một câu chuyện khác: câu chuyện về những người vốn quen với công việc, hồ sơ, công trường, phòng họp hay những dự án lớn, nay cùng gặp nhau trên một sân chơi thể thao.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức

Ngay từ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã xác định mục tiêu của giải không dừng ở việc tìm ra những nhà vô địch.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức, giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong ngành.

Điều đáng nói là tinh thần ấy được thể hiện khá rõ trên sân đấu. Những cuộc so tài quyết liệt vẫn đi cùng không khí giao lưu, cổ vũ và chia sẻ. Các vận động viên đến từ nhiều đơn vị, địa phương khác nhau có cơ hội làm quen, trao đổi và tìm thấy những điểm chung ngoài công việc chuyên môn.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng

Ở góc độ tổ chức, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho rằng ý nghĩa của giải vượt ra ngoài một cuộc tranh tài thể thao. Đây là dịp để cán bộ, người lao động, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp gặp nhau trong một không gian khác với công việc thường ngày, cùng rèn luyện sức khỏe và tạo thêm những kết nối mới.

Thể thao, vì thế, trở thành một cách kết nối rất đời thường nhưng hiệu quả. Sau những giờ làm việc, những mối quan hệ vốn chỉ được hình thành qua công việc có thêm cơ hội trở nên gần gũi hơn trên sân đấu.

Từ một giải đấu đến đời sống văn hóa của ngành

Sự phát triển nhanh của pickleball tại Việt Nam cũng tạo cho giải đấu một bối cảnh đặc biệt. Tháng 11.2026, pickleball lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM. Đây là dấu hiệu cho thấy môn thể thao này đang ngày càng có vị trí trong đời sống thể thao Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 không đơn thuần là một hoạt động phong trào. Giải góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cán bộ, người lao động trong ngành, đồng thời tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng mang tính đặc thù.

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đánh giá giải đấu là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương trong ngành Xây dựng, đồng thời khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động rèn luyện thể chất.

Từ góc nhìn của những người trực tiếp điều hành trận đấu, chất lượng chuyên môn cũng là một điểm đáng chú ý. Trọng tài quốc gia Nguyễn Chung Thủy nhận xét nhiều vận động viên có chuyên môn tốt, lối đánh đa dạng, xuất hiện những pha bóng đẹp và những trận đấu kịch tính. Giải có gần 500 vận động viên, trong đó riêng nội dung Đôi Nam phong trào có 108 cặp, chia thành 36 bảng.

Kết thúc giải, 5 nội dung chính đã tìm được những nhà vô địch. Ở nội dung Đôi Nam lãnh đạo, Đoàn Văn Minh - Trần Trung Kết (Tập đoàn CEO) giành giải Nhất; Phạm Thị Thanh Hương - Trần Danh Đạt (Tập đoàn AMACAO) vô địch Đôi Nam Nữ lãnh đạo. Các chức vô địch phong trào thuộc về Vũ Văn Khiêm - Trần Ngọc Quân (Đại học Xây dựng) ở Đôi Nam, Lê Thị Hường - Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Giao thông vận tải) ở Đôi Nữ và Phạm Mạnh Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Hiệp (Thủy điện Nậm Chiến) ở Đôi Nam Nữ.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả trao giải Nhất Giải Truyền cảm hứng (Super Leader) cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và ông Nguyễn Thành Tưởng (Văn phòng Bộ Xây dựng)

Nhưng nếu những chiếc cúp là phần thưởng cho thành tích, thì điều được Ban Tổ chức nhấn mạnh nhiều hơn lại nằm ở những giá trị phía sau cuộc chơi. Đó là tinh thần vận động, sự giao lưu và những mối quan hệ được hình thành từ một sân chơi chung.

Bởi vậy, kỳ vọng về một giải đấu thường niên cũng được đặt ra ngay từ mùa đầu tiên. Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho rằng giải có thể từng bước trở thành sân chơi thể thao thường niên với quy mô toàn ngành; Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam Lê Văn Thành cũng kỳ vọng giải tiếp tục được duy trì và góp phần thúc đẩy phong trào pickleball.

Các đại biểu, đại diện Ban Tổ chức trao giải ở 5 nội dung thi đấu chính là: Đôi nam, Đôi nam nữ, Đôi nữ, Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam nữ lãnh đạo.

Với khoảng 500 người cùng bước vào sân đấu, điều đọng lại sau một ngày thi đấu có lẽ không chỉ là thứ hạng. Đó còn là những cuộc gặp gỡ giữa đồng nghiệp, những cái bắt tay sau trận đấu, những câu chuyện được chia sẻ và một cảm nhận rõ hơn về cộng đồng nghề nghiệp mà mỗi người đang thuộc về.

Đó cũng là cách một hoạt động thể thao có thể trở thành một phần của đời sống văn hóa cơ quan, đơn vị: tạo không gian để con người rời khỏi nhịp công việc thường nhật, cùng vận động, cùng vui và từ đó hiểu nhau hơn.

Những dấu ấn tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

5 nội dung chính

Đôi Nam lãnh đạo: Đoàn Văn Minh - Trần Trung Kết (Tập đoàn CEO).

Đôi Nam nữ lãnh đạo: Phạm Thị Thanh Hương - Trần Danh Đạt (Tập đoàn AMACAO).

Đôi Nam phong trào: Vũ Văn Khiêm - Trần Ngọc Quân (Đại học Xây dựng).

Đôi Nữ phong trào: Lê Thị Hường - Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Giao thông vận tải).

Đôi Nam nữ phong trào: Phạm Mạnh Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Hiệp (Thủy điện Nậm Chiến).

Những con số đáng chú ý

Gần 500 vận động viên, đến từ hơn 80 cơ quan, đơn vị.

Nội dung Đôi Nam phong trào có 108 cặp, chia thành 36 bảng.

Tập đoàn CEO giành giải Nhất toàn đoàn.

Giải Truyền cảm hứng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh - Nguyễn Thành Tưởng (Văn phòng Bộ Xây dựng) giành giải Nhất.

Thông điệp của giải: Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tinh thần thể thao toàn ngành.