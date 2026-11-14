Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026: Từ sân đấu pickleball đến sự gắn kết toàn ngành

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khép lại với nhiều trận đấu kịch tính

Tối 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc và trao Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Giải đấu quy tụ gần 500 vận động viên đến từ hơn 80 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Xây dựng; các Sở Xây dựng tại địa phương; các viện, trường, đơn vị sự nghiệp; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong ngành và các đơn vị đối tác khách mời.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 phát biểu tại Lễ bế mạc và trao Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để cán bộ, người lao động trong ngành giao lưu, chia sẻ và tăng cường sự gắn kết sau những ngày làm việc căng thẳng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, mong muốn lớn nhất của Ban Tổ chức là tạo ra một không gian thể thao lành mạnh, nơi các vận động viên được tranh tài, giao lưu và lan tỏa tình yêu đối với ngành Xây dựng, đơn vị cũng như công việc của mình. Đặc biệt, giải đấu còn mở rộng cơ hội kết nối giữa các đơn vị trong ngành với những đối tác bên ngoài.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng bày tỏ vui mừng khi giải đấu thu hút khoảng 500 vận động viên, trong đó có nhiều người đến từ Cao Bằng, Quảng Ngãi, TP.HCM và các địa phương khác. Dù số lượng đăng ký có thể lớn hơn, Ban Tổ chức chủ động giới hạn quy mô, tổ chức thi đấu trong một ngày nhằm bảo đảm hoạt động giao lưu thể thao không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

“Thay mặt Ban Tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo và đồng hành tổ chức giải. Tôi hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành sân chơi thường xuyên, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong toàn ngành Xây dựng”, bà Nguyễn Thị Hồng Nga nói.

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả trao giải Nhất Giải Truyền cảm hứng (Super Leader) tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và ông Nguyễn Thành Tưởng (Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng).

Tại Lễ bế mạc và trao giải, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở 5 nội dung thi đấu.

Các đại biểu, đại diện Ban Tổ chức trao giải ở 5 nội dung thi đấu chính là: Đôi Nam, Đôi Nam Nữ, Đôi Nữ, Đôi Nam lãnh đạo, Đôi Nam Nữ lãnh đạo.

Ở nội dung Đôi Nam lãnh đạo, giải thưởng thuộc về Đoàn Văn Minh - Trần Trung Kết (Tập đoàn CEO). Giải Đôi Nam Nữ lãnh đạo thuộc về Phạm Thị Thanh Hương - Trần Danh Đạt (Tập đoàn AMACAO).

Ở nội dung phong trào, Vũ Văn Khiêm - Trần Ngọc Quân (Đại học Xây dựng Hà Nội) giành giải Đôi Nam; Lê Thị Hường - Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Giao thông vận tải) giành giải Đôi Nữ; Phạm Mạnh Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Hiệp (Thủy điện Nậm Chiến) giành giải Đôi Nam Nữ.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các hạng mục giải thưởng phụ. Trong đó, nội dung Đôi Nam Phong trào là nội dung có số lượng vận động viên tham gia đông nhất với 108 cặp, chia thành 36 bảng;

Ở hạng mục Giải Truyền cảm hứng, cặp vận động viên Trần Hồng Minh - Nguyễn Thành Tưởng giành giải Nhất; giải Kết nối thuộc về Phạm Hoài Phương - Bùi Sỹ Tuấn Anh; giải Phong cách được trao cho Hoàng Thu Hằng - Ngô Việt Anh; giải Bản lĩnh sân đấu thuộc về Hà Thị Thanh - Phạm Việt Sơn.

Ở nội dung thi đấu toàn đoàn, Tập đoàn CEO xuất sắc giành vị trí thứ Nhất. Thủy điện Nậm Chiến, Tập đoàn AMACAO, Đại học Công nghệ Giao Thông vận tải và Đại học Xây dựng giành giải Nhì.

Các đại biểu, đại diện Ban Tổ chức trao, tặng cúp ở các hạng mục giải thưởng phụ.

Qua quá trình điều hành các trận đấu, ông Nguyễn Chung Thủy, trọng tài quốc gia, đại diện Tổ trọng tài Pickleball miền Bắc đánh giá các vận động viên có chất lượng chuyên môn tốt, lối đánh hay và nhiều pha cứu bóng tiệm cận những vận động viên chuyên nghiệp.

Ông ấn tượng với Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 khi có nhiều trận đấu kịch tính, cùng những đường bóng dink, volley, drop… rất đẹp mắt, điêu luyện.

“Đặc biệt với sự ủng hộ của đông đảo vận động viên với lối chơi thú vị, tôi hy vọng Báo Xây dựng tiếp tục là đơn vị thường xuyên tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng hằng năm. Đây hứa hẹn là sân chơi bổ ích để tất cả các vận động viên trong ngành Xây dựng được tham gia.

Tôi hy vọng được đồng hành cùng Báo Xây dựng trong nhiều mùa giải tiếp theo, mong Báo ngày càng phát triển để tổ chức nhiều giải lớn hơn nữa”, ông Thủy nói.

Các nhà vô địch và dấu ấn nổi bật tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 5 nội dung chính: - Đôi Nam lãnh đạo: Đoàn Văn Minh – Trần Trung Kết (Tập đoàn CEO). - Đôi Nam Nữ lãnh đạo: Phạm Thị Thanh Hương – Trần Danh Đạt (Tập đoàn AMACAO). - Đôi Nam phong trào: Vũ Văn Khiêm – Trần Ngọc Quân (Đại học Xây dựng). - Đôi Nữ phong trào: Lê Thị Hường – Nguyễn Thị Thu Thủy (Đại học Giao thông vận tải). - Đôi Nam Nữ phong trào: Phạm Mạnh Tuấn – Nguyễn Thị Thanh Hiệp (Thủy điện Nậm Chiến). Những dấu ấn nổi bật: - Quy mô: Khoảng 500 vận động viên, tranh tài ở 5 nội dung trên cụm 19 sân. - Nội dung đông nhất: Đôi nam phong trào với 108 cặp vận động viên, chia thành 36 bảng. - Giải Truyền cảm hứng: Bộ trưởng Trần Hồng Minh – Nguyễn Thành Tưởng giành giải Nhất. - Giải Kết nối: Phạm Hoài Phương – Bùi Sỹ Tuấn Anh. - Giải Phong cách: Hoàng Thu Hằng – Ngô Việt Anh. - Giải Bản lĩnh sân đấu: Hà Thị Thanh – Phạm Việt Sơn. - Nội dung thi đấu toàn đoàn: Giải Nhất Tập đoàn CEO, giải Nhì Thủy điện Nậm Chiến, Tập đoàn Amacao, Đại học Công nghệ GTVT, Đại học Xây dựng. - Giải Truyền cảm hứng (Super Leader): + Giải Nhất: Bộ trưởng Trần Hồng Minh – Nguyễn Thành Tưởng (Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Xây dựng). + Giải Nhì: Trương Việt Dũng (UBND Hà Nội) – Hoàng Hải (Cục giám định Nhà nước về công trình xây dựng). + Đồng giải Ba: Hoàng Gia Khánh (Tập đoàn Đường sắt quốc gia) – Đoàn Văn Bình (Tập đoàn CEO), Trần Anh Tú (VIDIFI) – Lâm Văn Hoàng (Văn phòng Bộ Xây dựng). Thông điệp: Kết nối cộng đồng – Lan tỏa tinh thần thể thao toàn ngành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ giải.

Kỳ vọng Giải Pickleball ngành Xây dựng thành hoạt động thường niên

Tham gia Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 ở nội dung Đôi Nam Lãnh đạo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đánh giá cao việc Báo Xây dựng đã tổ chức giải đấu ý nghĩa dành cho cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Xây dựng và các đơn vị liên quan.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thi đấu ở nội dung Đôi Nam Lãnh đạo.

Đánh giá về công tác tổ chức, Phó cục trưởng Cục Báo chí nhận định đây là lần đầu tiên Báo Xây dựng đứng ra tổ chức giải đấu dành cho toàn ngành Xây dựng nhưng bước đầu đã cho thấy sự chuyên nghiệp.

Ông tin tưởng các mùa giải tiếp theo sẽ được tổ chức tốt hơn, không chỉ với pickleball mà còn có thể mở rộng sang những giải thể thao quy mô lớn hơn, thu hút đông đảo vận động viên tham gia.

Nhìn lại các trận đấu, ông cho rằng thể thao luôn có những khoảnh khắc thăng hoa xen lẫn những giây phút căng thẳng, nhưng quan trọng nhất vẫn là vượt qua chính mình.

"Điều quan trọng không phải là thắng hay thua mà là dịp cán bộ, công chức, người lao động được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Giải đấu rất có ý nghĩa đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Tôi hy vọng mỗi năm Báo Xây dựng sẽ tổ chức được một giải đấu như thế này để nhiều người lao động có thể tham gia. Đây cũng là một trong những mục tiêu của Đảng, Nhà nước về việc vận động mỗi người tham gia một môn thể thao quần chúng", ông Đặng Khắc Lợi bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham gia thi đấu Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 ở hạng mục Super Leader.

Chia sẻ sau khi giành chức vô địch nội dung Đôi Nam tại giải Pickleball ngành Xây dựng năm 2026, vận động viên Trần Ngọc Quân (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội), cho biết cảm thấy rất vui khi được tham gia giải đấu do Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành tổ chức.

Theo anh Quân, trong suốt giải đấu, đội luôn nỗ lực thi đấu hết mình với mục tiêu giành chức vô địch. Tuy nhiên, trước mỗi trận đấu, anh không đặt nặng việc dự đoán kết quả mà tập trung vào việc thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đồng thời tôn trọng đối thủ.

"Giải đấu hôm nay quy tụ nhiều vận động viên mạnh trong ngành Xây dựng. Đối thủ của chúng tôi thi đấu rất hay", anh Quân chia sẻ.

Nhắc lại trận chung kết, anh Quân cho biết có thời điểm đội bị dẫn trước 2-7. Thay vì mất bình tĩnh, các vận động viên cố gắng duy trì nhịp độ thi đấu. Khi rút ngắn cách biệt xuống còn 7-5, 7-6, đội bắt đầu có cơ hội vươn lên và tạo lợi thế.

Đánh giá về giải đấu, anh Quân ghi nhận quy mô tổ chức và sự chu đáo của Ban Tổ chức. Chất lượng vận động viên tham dự tương đối tốt. Anh kỳ vọng sau Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026, phong trào thể thao tiếp tục lan tỏa tại các cơ quan, đơn vị trong ngành, tạo thêm cơ hội giao lưu, gắn kết giữa cán bộ, người lao động trong ngành Xây dựng.

Anh cũng bày tỏ mong muốn giải đấu trở thành hoạt động thường niên của Công đoàn ngành Xây dựng, qua đó tạo sân chơi để cán bộ trong ngành giao lưu, học hỏi.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, giải đấu còn tạo cơ hội để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu và tăng cường sự gắn kết thông qua hoạt động thể thao.

Giành vị trí á quân nội dung Đôi Nam, vận động viên Lưu Quang Thắng (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam), cho biết hành trình đáng nhớ nhất của đội không nằm ở trận chung kết mà là cuộc đối đầu tại bán kết.

Theo anh Thắng, ở trận đấu này, đôi của anh từng bị dẫn trước với tỷ số 4-13. Tuy nhiên, bằng nỗ lực thi đấu, đội đã lội ngược dòng và giành chiến thắng với tỷ số 15-13.

Bước vào trận chung kết, anh cho biết đội giữ tâm lý khá thoải mái. Theo anh, các đội góp mặt ở vòng đấu này đều có thực lực tốt, vì vậy điều quan trọng là thi đấu với tinh thần cống hiến hết mình.

Đã có khoảng 2 năm chơi pickleball và tham gia nhiều giải đấu, anh Thắng cho biết đây là lần đầu tiên tham dự giải đấu của ngành Xây dựng. Anh đánh giá giải năm nay được tổ chức quy mô, chu đáo, từ công tác tổ chức, lực lượng trọng tài đến các vận động viên và cổ động viên.

Đặc biệt, anh gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức và ngành Xây dựng đã tạo điều kiện để các vận động viên tham gia tranh tài, giao lưu.

"Tôi kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thể thao tại toàn ngành Xây dựng. Đặc biệt, sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các lãnh đạo đơn vị tại giải đấu năm nay là một điểm đáng chú ý, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thể thao trong toàn ngành", anh Lưu Quang Thắng bày tỏ.

Nhà tài trợ Đồng: Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Tổng công ty Viglacera - CTCP. Nhà tài trợ trang thiết bị thể thao: Công ty Cổ phần Động lực. Nhà tài trợ đồ uống cho gala dinner: Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Đà Lạt.

Dung Nguyễn