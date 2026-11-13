Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026: Sẵn sàng cho ngày tranh tài

Hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên

Chỉ còn ít giờ trước khi Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 chính thức khởi tranh, công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Sáng 13/11, theo ghi nhận của phóng viên tại cụm sân U.S. Pickleball Club (số 70 An Dương, Hà Nội), không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương. Các thành viên Ban tổ chức cùng bộ phận hậu cần tập trung hoàn thiện sân khấu, lắp đặt phông nền, bố trí khu vực đón tiếp và rà soát những điều kiện cần thiết phục vụ giải đấu.

Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục thi công cuối cùng tại cụm sân U.S. Pickleball Club (số 70 An Dương, Hà Nội).

Tại khu vực thi đấu, các hạng mục về mặt sân, hệ thống lưới, ánh sáng và không gian di chuyển được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu thuận lợi, an toàn cho vận động viên. Mỗi bộ phận đảm nhận những nhiệm vụ riêng, phối hợp hoàn thiện các công việc trước giờ khai cuộc.

Với sự tham gia của 500 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng cùng các đối tác, khách mời, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà còn đặt ra yêu cầu về hậu cần, đón tiếp và bảo đảm an toàn.

Ông La Đức Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, trong bối cảnh pickleball phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, việc lần đầu tổ chức giải đấu quy mô toàn ngành Xây dựng đặt ra yêu cầu cao về công tác chuẩn bị. Ban tổ chức đặc biệt chú trọng cơ sở vật chất, chuyên môn, điều hành thi đấu và các điều kiện phục vụ vận động viên.

Theo ông Hùng, giải đấu không chỉ hướng tới chất lượng chuyên môn, sự an toàn và chu đáo trong tổ chức mà còn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để hướng tới xây dựng giải đấu trở thành hoạt động thể thao thường niên của ngành Xây dựng.

Ông La Đức Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, chia sẻ về công tác chuẩn bị và mục tiêu tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Về tiến độ triển khai, ông Nguyễn Quốc Gia, Thường trực Ban tổ chức cho biết, các hạng mục chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đón 500 vận động viên tham gia tranh tài.

Để bảo đảm tiến độ, Ban tổ chức đã phối hợp với tổ điều hành, đội ngũ trọng tài và đơn vị quản lý nền tảng Sport Connect xây dựng lịch thi đấu theo từng nội dung, hạn chế thời gian chờ đợi và bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Cùng với đó, công tác y tế, an ninh và hậu cần được triển khai đồng bộ. Ban tổ chức bố trí nhân sự y tế, phối hợp với lực lượng an ninh bảo đảm trật tự, đồng thời phân công các tổ, nhóm phụ trách đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ ăn uống trong thời gian thi đấu, nghỉ giải lao.

Công tác kiểm tra sân và các hạng mục trước giờ khởi tranh cho ngày 14/11.

Đi tìm lời giải cho bài toán vận hành 19 sân đấu trong một ngày

Với 500 vận động viên tranh tài trên 19 sân trong một ngày, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 đặt ra thách thức về tổ chức, điều phối và kiểm soát tiến độ. Khi nhiều trận đấu diễn ra cùng thời điểm, những tình huống phát sinh có thể tác động dây chuyền đến lịch thi đấu chung.

Ông Nguyễn Phú Đức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sport Connect chia sẻ với phóng viên Báo Xây dựng.

Ông Nguyễn Phú Đức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sport Connect, đơn vị tham gia vận hành giải đấu nhận định, thách thức lớn nhất là kiểm soát hiệu ứng dây chuyền về thời gian và luồng thông tin. Việc vận động viên đến muộn, trận đấu kéo dài do vấn đề sức khỏe, thắc mắc chuyên môn hoặc kết quả cập nhật chậm đều có thể khiến lịch thi đấu bị xáo trộn, gây áp lực lên các bộ phận điều hành.

Để hạn chế nguy cơ này, đơn vị vận hành phối hợp với Ban tổ chức xây dựng lịch thi đấu chi tiết theo từng nội dung, khung giờ, căn cứ số lượng vận động viên, thể thức và điều kiện sân bãi. Phương án điều hành được tính toán cả thời điểm kết thúc dự kiến và khoảng thời gian dự phòng nhằm chủ động xử lý những tình huống phát sinh.

Giải pháp trọng tâm là ứng dụng nền tảng Sport Connect trong quản lý và điều hành. Thay vì phụ thuộc vào phương thức ghi chép thủ công, lịch thi đấu, phân bổ sân và kết quả được đồng bộ theo thời gian thực. Qua đó, bộ phận chuyên môn có thể theo dõi tình trạng từng sân, chủ động chuẩn bị các cặp đấu tiếp theo, hạn chế thời gian gián đoạn giữa các trận.

Đối với vận động viên, việc tra cứu lịch thi đấu, vị trí sân và kết quả qua điện thoại giúp chủ động thời gian, đồng thời giảm áp lực thông báo trực tiếp tại khu vực điều hành.

Sơ đồ các sân đấu đều được BTC hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, sự phối hợp giữa các bộ phận vẫn giữ vai trò quan trọng. Đội ngũ điều hành viên, kỹ thuật viên và trọng tài duy trì liên lạc qua bộ đàm và các nhóm trao đổi chuyên môn, kịp thời thống nhất phương án xử lý khi phát sinh tình huống ngoài kế hoạch.

Các quy định về thời gian thi đấu cũng được xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ kéo dài lịch trình. Theo phương án được đơn vị vận hành thông tin, giải áp dụng thể thức điểm chạm, không yêu cầu cách biệt hai điểm; vận động viên vắng mặt quá 10 phút hoặc không thể tiếp tục thi đấu sau thời gian cho phép sẽ bị xử thua theo quy định.

Theo ông Nguyễn Phú Đức, khả năng vận hành thông suốt một giải đấu quy mô lớn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa kinh nghiệm của đội ngũ tổ chức, quy trình chuẩn bị chặt chẽ và nền tảng công nghệ quản lý theo thời gian thực. Việc tính toán kỹ lưỡng từ trước ngày khai cuộc giúp hạn chế rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để các bộ phận chủ động phối hợp trong quá trình thi đấu.

Tuy nhiên, để phương án điều hành phát huy hiệu quả, vận động viên cần chấp hành nghiêm quy định về thời gian check-in, lịch gọi sân và quyết định của trọng tài. Sự phối hợp giữa Ban tổ chức, đơn vị vận hành và người tham gia là yếu tố quan trọng để giải đấu diễn ra đúng tiến độ, an toàn và thông suốt.