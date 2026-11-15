Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026: Khi lãnh đạo, nhân viên cùng nhập cuộc

Lãnh đạo, nhân viên cùng "cháy" trên sân

Tham gia nội dung đôi nam nữ, bộ đôi Vũ Đức Anh và Nông Hồng Hạnh từ Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng đã có màn trình diễn rất ấn tượng tại cụm sân U.S. Pickleball Club (số 70, An Dương, Hà Nội), trước lúc phải dừng chân ở vòng tứ kết.

Các VĐV chia sẻ, động viên, khích lệ nhau sau từng pha bóng (Ảnh Tạ Hải).

Trong công việc, Đức Anh là chuyên viên bộ phận Vận tải và An toàn giao thông, còn chị Hồng Hạnh giữ chức Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng. Giao tiếp thường ngày giữa họ là kế hoạch, báo cáo tiến độ hoàn thành công việc. Tuy nhiên, bước vào sân pickleball, họ là một cặp đôi phối hợp ăn ý.

Sau mỗi pha bóng, Đức Anh và chị Hồng Hạnh đều dành cho nhau lời động viên, khích lệ bằng cách chạm vợt quen thuộc mà các VĐV thường thể hiện, hoặc hét to lên dây cót tinh thần. Khi chị Hồng Hạnh đánh bóng hỏng, Đức Anh vẫn là người truyền cảm hứng bằng lời vỗ về: "họ cắt bóng tốt quá, bỏ tình huống đó, tập trung chị ơi", Đức Anh khích lệ chị Hồng Hạnh.

"Các VĐV đoàn Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng phải di chuyển từ sáng thứ Sáu để chuẩn bị cho Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Mất gần 8 giờ đồng hộ, đoàn chúng tôi mới đến Hà Nội. Chỉ được nghỉ ngơi 1 đêm nên các thành viên chưa có được thể trạng tốt nhất. Mặc dù vậy, chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", Đức Anh chia sẻ.

Tương tự như bộ đôi Đức Anh - Hồng Hạnh, anh Vũ Anh Tuấn và chị Phạm Thị Thanh Vân (Kế toán trưởng và Kế toán tại Công ty COMA 2 thuộc Tổng công ty COMA) tỏ ra rất háo hức đua tranh tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. Tuy không tiến xa tại giải, Anh Tuấn và chị Thanh Vân đã có những giây phút "cháy" hết mình trên sân. "Đập, đập, đập tiếp…" chị Thanh Vân khuyến khích đồng đội khi đối phương trả bóng cao quá đầu.

Trong khi đó, Bùi Trần Thảo My từ Công ty Cổ phần Bất động sản BIM luôn là người dẫn dắt lối chơi, khích lệ, động viên người chị Phan Thị Thu Hương. Gia nhập làng pickleball sớm hơn, Thảo My chơi chắc bóng và thường tạo được sức ép lên đối phương. Nhận ra điều đó, đối phương thường "dồn" bóng vào Thu Hương khiến VĐV này phải chống đỡ khá vất vả.

"Cố lên chị ơi", "Không sao"… là những câu nói Thảo My dành cho chị Thu Hương sau mỗi pha bóng. Nhờ nguồn cảm hứng và bản lĩnh của Thảo My, các đại diện của Công ty Cổ phần Bất động sản BIM đã có 2 chiến thắng liên tiếp trong buổi sáng thi đấu ở nội dung đôi nữ.

Khi bước vào sân pickleball, khoảng cách giữa các cặp đôi dường như bị xoá nhoà bởi đam mê trái bóng nhựa xanh. Thay cho công việc thường nhật bộn bề với những báo cáo, kế hoạch, áp lực hoàn thành KPI, họ cùng nhau hò reo, khích lệ, động viên tinh thần thi đấu.

Ngày hội pickleball ngành Xây dựng

Bà Ngọc Lệ - quản lý điều hành cụm sân U.S. Pickleball Club đã mô tả ngày 14/11 - ngày diễn ra Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 trên 19 sân đấu - như ngày hội pickleball ngành xây dựng ở cụm sân này.

Các CĐV không ngớt trầm trồ về những đường bóng đẹp tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026. (Ảnh Tạ Hải)

"Thường ngày, chúng tôi vẫn đón khá đông người chơi đến sân. Vào cuối tuần, 19 sân của chúng tôi đều kín lịch. Thế nhưng, chưa bao giờ cụm sân U.S. Pickleball Club lại chứng kiến đông đảo VĐV và khán giả đến sân nhiều như vậy", bà Ngọc Lệ chia sẻ.

Cùng với các VĐV, các đoàn cũng có thêm HLV, người hỗ trợ hoặc đồng nghiệp, bạn bè tới sân theo dõi, cổ vũ. Đó là lý do khiến cho tiếng reo hò bên sân này chưa dứt, khán giả lại nháo nhác nhìn sang sân bên kia khi người xem được chứng kiến một pha bóng đẹp. Đặc biệt, những tình huống cứu bóng đẹp mắt để ghi điểm thường nhận được những tràng pháo tay giòn giã.

"Hay quá", "tuyệt quá", "đánh hay thật"… là những gì khán giả trầm trồ, rỉ tai nhau về những tình huống cứu bóng, những pha ghi điểm mà tất cả đều nghĩ rằng khó có thể thực hiện được. Nhưng Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 không chỉ ghi dấu bằng những pha bóng đẹp, những điểm số mà trọng tài xướng lên, mà còn là sự động viên, chia sẻ của những người đồng đội mỗi lần đánh bóng hỏng.

Khán giả nêm kín sân theo dõi các trận đấu tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Cứ mỗi pha bóng như vậy, họ đều thể hiện sự tiếc nuối. Có người vò đầu, bứt tai. Có VĐV sau mỗi pha bóng hỏng lập tức thực hiện lại động tác, như cách tìm lời giải, rút kinh nghiệm ở những tình huống tiếp theo. Khán giả cũng không vì thế mà chê trách hay buông lời phán xét. Thay cho điều đó, họ thường hô to: "Cố lên", cố lên, cố lên anh (chị) ơi".

Bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp các VĐV "giẫm chân lên nhau" khi cùng lao lên xử lý tình huống trả bóng dẫn đến mất điểm. Những pha bóng đó bị cho là thiếu hiểu ý, nhưng không ai trách cứ đồng đội của mình. Sau mỗi tình huống như vậy, họ lại chạm vợt để tiếp tục trận đấu và đó cũng là điều dễ lý giải ở một giải đấu phong trào. Điều quan trọng nhất là tất cả cùng thể hiện tinh thần quyết tâm, sống trong bầu không khí thể thao sôi động trước lúc trở lại với công việc bận rộn hàng ngày.

Diễn biến trên cho thấy, Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 không chỉ là cuộc tranh tài. Trong không khí vui vẻ, tự nhiên ấy, lãnh đạo và đồng nghiệp đã có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, những mối quan hệ gần gũi hơn. Và có lẽ, đó chính là điều ý nghĩa nhất mà ngày hội thể thao này mang lại.

Hình ảnh các vận động viên và khán giả cổ vũ nhiệt tình trên từng sân bóng.