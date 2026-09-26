Khai mạc Giải Pickleball mở rộng chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và 25 năm ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ”.

Tham dự giải đấu có 32 đội với 64 vận động viên đến từ 10 đơn vị, tranh tài ở các nội dung: Đôi nam; đôi nam lãnh đạo, chỉ huy; đôi nam, nữ. Các vận động viên tham gia giải đấu đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, gay cấn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên của các đơn vị và khán giả.

Các đội tham gia Giải Pickleball mở rộng.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các vận động viên đoạt giải.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia

Một trận đấu tại giải.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam lãnh đạo.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam nữ.

Các đơn vị đồng hành tặng quà cho Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh

Giải đấu đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị được giao lưu, trao đổi, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.