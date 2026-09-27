Giải Pickleball kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh có sức khỏe, bản lĩnh, đoàn kết, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao giải cho các vận động viên.

Giải đấu thu hút hơn 30 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua Cảnh sát 2 (Phòng PC06, PC07, PC08, PC10, PC11, PK02), tranh tài ở 3 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam cán bộ và đôi nam - nữ cán bộ, chiến sĩ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc ở mỗi nội dung.