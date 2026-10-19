Giải Pickleball HĐND tỉnh thường niên lần thứ nhất năm 2026

Dự giải có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; tập thể cán bộ, công chức HĐND tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì ba cho nội dung đôi nam.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì ba cho nội dung đôi nữ.

Tham gia giải có 38 vận động viên thi đấu các nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ở các nội dung, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, xác định giải nhất, nhì, ba. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với những pha bóng đẹp mắt. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo bầu không khí hào hứng, đầy nhiệt huyết.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì ba cho nội dung đôi nam nữ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba cho các đội đoạt giải.

Nhân dịp này, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã ra mắt Câu lạc bộ Pickleball, với 24 thành viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá tươi vui lành mạnh tại cơ quan, đơn vị.

Ra mắt Câu lạc bộ Pickleball Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Một trận thi đấu đôi nam tại giải.

Một trận thi đấu đôi nam nữ tại giải.

Một trận thi đấu đôi nữ tại giải.