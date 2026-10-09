Giải pickleball 'Đồng hành đến trường' phường An Hải năm 2026 diễn ra ngày 10/10

Giải được tổ chức nhằm gây quỹ mua thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026) và 96 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Vận động viên dự giải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các hội đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các trường học, hội/hiệp hội doanh nghiệp, khách mời, nhà tài trợ và hội viên các câu lạc bộ pickleball. Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam nữ. Ban tổ chức bốc thăm chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội nhất, nhì vào thi đấu loại trực tiếp và tranh chức vô địch.

Với ý nghĩa nhân văn, Ban tổ chức hy vọng nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của vận động viên và sự chung tay đồng hành của cơ quan, đơn vị cùng khán giả để giải đấu diễn ra thành công, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.