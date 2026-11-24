Khi trời trở rét vào những tháng cuối năm, điều kiện sinh hoạt của học sinh bán trú ở nhiều địa bàn vùng cao còn gặp khó khăn.

Trường TH&THCS Phan Thanh (xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) là trường liên cấp có 30 lớp với 966 học sinh, tổ chức hoạt động tại điểm trường chính Phan Thanh và phân hiệu Tân Lập. Hiện nay, nhà trường có 38 học sinh bán trú, trong đó điểm trường chính Phan Thanh có 17 em, phân hiệu Tân Lập có 21 em. Các em đều là học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Dao, bên cạnh đó có học sinh dân tộc Tày và Nùng. Nhiều em ở xa trường, điều kiện gia đình còn khó khăn; nhà trường vừa là nơi học tập, vừa là nơi các em ăn, nghỉ và sinh hoạt trong những ngày đến lớp. Nhà trường luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo đời sống và bảo đảm điều kiện học tập cho các em. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ bán trú và một số hạng mục vệ sinh, môi trường vẫn còn hạn chế. Một số vật dụng thiết yếu như chăn, gối, màn, đệm của học sinh cần được bổ sung đồng bộ; thiết bị làm mát, nước nóng phục vụ sinh hoạt còn thiếu; công trình vệ sinh cần sửa chữa, hệ thống xử lý rác thải cần được cải thiện. Những khó khăn này ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện nghỉ ngơi, sinh hoạt và chất lượng môi trường học đường.

Từ mong muốn sẻ chia với học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn đó, Giải pickleball thiện nguyện “Đồng bào trong tim tôi” được tổ chức để kết nối những người yêu thể thao với các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Thông qua một ngày giao lưu, tranh tài, chương trình vận động sự đóng góp tự nguyện bằng kinh phí, hiện vật và các hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của học sinh và nhà trường.

Giải pickleball thiện nguyện “Đồng bào trong tim tôi” được tổ chức để kết nối những người yêu thể thao với các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm

Giải diễn ra ngày 28/11 tại thôn Đỗ Xá, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức dự kiến công bố danh sách các cặp đấu, giờ thi đấu và sân của từng trận vào ngày 27/11 để vận động viên chủ động sắp xếp thời gian có mặt.

Trong ngày thi đấu, Ban Tổ chức sẽ đón vận động viên và khách mời từ 8 giờ 30 phút sáng , khai mạc lúc 9 giờ. Ngay sau lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo các đơn vị sẽ tham gia trận giao lưu theo thể thức chạm 7 điểm. Đây là hoạt động mở màn trước khi các cặp vận động viên bước vào thi đấu chính thức từ 9 giờ 30 phút. Các trận đấu sẽ diễn ra theo lịch đã công bố. Sau khi kết quả được xác nhận, Ban Tổ chức dự kiến trao các giải Nhất, Nhì, Ba tại lễ trao giải.

Sau lễ trao giải, Gala tri ân sẽ diễn ra nhằm ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và nhà hảo tâm, đồng thời giới thiệu những nhu cầu cần hỗ trợ và tổ chức đấu giá tranh gây quỹ. Cùng với kinh phí vận động được, những hiện vật như áo ấm, chăn, sách vở và đồ dùng học tập có thể giúp đáp ứng các nhu cầu cụ thể của học sinh.